Сбивать "шахеды" невыгодно? NYT попала в очередной скандал из-за войны в Украине

Борьба ВСУ с иранскими беспилотниками может быть невыгодна Западу экономически

Российские военные все чаще начинают задействовать на поле боя иранские беспилотники. "Шахедов", в отличие от крылатых ракет, у врага все еще хватает, а последствия атаки могут иметь одинаковый масштаб. При этом иностранные медиа начали писать, что БПЛА, которые использует РФ, являются весьма дешевыми, но ВСУ на них тратят дорогое оружие (боеприпасы к нему), полученные от западных партнеров.

В частности о таком написала The New York Times. В своем исследовании журналисты ссылаются на аналитику украинской консалтинговой компании Molfar, представленную ее руководителем Артемом Старосеком.

Да, в исследовании фигурируют не слишком приятные для Украины цифры. К примеру, производство одного иранского дрона может обходиться примерно в 20 тысяч долларов. При этом ракеты, которые используют для их сбития наши силы ПВО, обходятся в гораздо большие суммы — от 140 до 500 тысяч, в зависимости от производителя оружия и его марки. Таким образом, один "шахед" стоит в семь раз дешевле, чем самый простой снаряд для его уничтожения.

"Несмотря на это, сказал г-н Старосек, затраты на убыток беспилотников ракетами нужно рассматривать в контексте. Сбить беспилотник стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию, отметил он. А еще есть человеческий фактор", — пишет NYT.

Эту публикацию разместили у себя немало украинских медиа, что, по итогу, разозлило других наших соотечественников. Так, например, журналист Роман Скрыпин не сдерживался, делясь своими впечатлениями от прочитанного.

Добавим, что не закрывать небо Украина не может — в частности, и из-за проблем с поврежденной энергосистемой. Тем более что россияне активизировали свои воздушные удары в холодное время года, когда население нуждается не только в электричестве, но и в отоплении.

"Телеграф" уже сообщал, что и сами военные не скрывают: вооружение для борьбы с БПЛА им нужно, причем чем больше, тем лучше. Но ВСУ понимают его ценность, поэтому очень тщательно используют имеющиеся средства.

При этом в Киевской области украинские силы ПВО достигли очень высокого мастерства, уничтожая 100% воздушных целей.