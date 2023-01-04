"Как в кино": Буданов рассказал о страшной вещи, которая потрясла его в Бахмуте

Буданов рассказал, как россияне используют трупы своих сослуживцев

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов рассказал, что из увиденного во время поездки в Бахмут его больше всего потрясло.

В интервью изданию ABC News журналисты напомнили, что в конце декабря Буданов побывал в самой жаркой точке 800-километровой линии фронта. А глава ГУР им рассказал, что увиденное там потрясло его.

"Солдаты показали мне участок, где трупы свалены в кучу, как в кино", — сказал он в интервью.

Главный разведчик добавил, что россияне, идя в атаку, используют тела своих павших соотечественников как укрытия.

"Сотни трупов просто гниют в открытом поле, местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены, когда российские войска атакуют это поле, они используют эти тела для укрытия как щит", — продолжил он. "Но это не работает. Там настоящие поля мертвых тел".

Напомним, ранее мы писали о том, что Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию вокруг Бахмута и рассказал, на каких направлениях россияне копят силы.

Также мы сообщали о том, как сейчас живут люди в Бахмуте — одном из самых тяжелых направлений на фронте.