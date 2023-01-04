Под Бахмутом удалось отбить позиции у россиян: подробности

Россияне пытались штурмом взять позиции украинских защитников, но у них не получилось

Под Бахмутом, куда недавно приезжал глава ГУР МО Кирилл Буданов, штурм россиян не только не увенчался успехом, но и закончился потерей собственных позиций. Оккупанты бежали от украинских пограничников куда глаза глядят.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Россияне ежедневно штурмуют город-крепост Бахмут, который защищают не только бойцы ВСУ, но и украинские пограничники. Одна из недавних атак закончилась для россиян потерей собственных позиций.

При поддержке артиллерии солдаты армии рф пытались захватить одну из передовых позиций украинских войск. Пограничники переждали обстрел в укрытии, а когда пехота противника выдвинулась на штурм, то открыли огонь по оккупантам. Понеся потери, враг был вынужден в панике отступить.

Воспользовавшись удачным моментом, пограничники вместе с военнослужащими ВСУ начали контратаку и стремительно заняли позиции россиян. Оккупанты были вынуждены отойти вглубь своих войск. Украинским воинам удалось уничтожить девять солдат армии рф и еще примерно 20 — ранить.

Силы обороны Украины продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.

Российский солдат погиб во время контратаки пограничников

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Бахмутом россияне используют трупы убитых побратимов в качестве щита. Поля и леса усыпаны горами разлагающихся тел.