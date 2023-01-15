россия продолжает давить на Соледар и Бахмут: актуальные карты боев в Украине

За сутки враг трижды применил авиаудары, 57 раз ракеты и 69 раз обстреливал из РСЗО

Враг продолжает наступать с востока. Российские войска атакуют на линии Сватово — Кременная, наступают в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки.

Аналитики Института изучения войны сомневаются, что украинские силы будут удерживать позиции в самом Соледаре. На юге враг продолжает оборонительные действия и укрепление позиций.

Согласно данным Генштаба ВСУ, отбить атаку врага удалось в районах Макеевки и Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Соли, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Новобахмутовки, Красногоровки, Водяного, Майорска и Марьинки Донецкой..

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг продолжает атаки в районе Сватово и Кременной, пытаясь восстановить позиции. Российские источники заявляют о попытках россиян продвинуться в районе Стельмаховки и Макеевки. Украинские военные могли продвинуться ближе к Кременной. В Луганской области продолжается обстрел тыловых позиций оккупантов.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области оккупанты продолжают наступать в районе Соледара — к северу, к северо-западу и юго-западу от города отражаются атаки врага в Роздоловке, Соли, Красной Горе. Ситуация по контролю над Соледаром неоднозначная — украинские силы могут контролировать позиции на западе города, но есть вероятность, что позиции удерживаются непосредственно за пределами города. В сводке Генштаба Соледар значится как город, где была отбита атака россиян. В районе Бахмута также продолжается наступление россиян. По мнению некоторых российских источников, вагнеровцы отказываются от прямых атак на Бахмут и пытаются окружить город.

В районе Авдеевки атаки не останавливаются. Враг пытается продвинуться в Марьинке. Накануне снова была проведена атака в западной части Донецкой области в близости от Запорожской в окрестностях Большой Новоселки, но за последние сутки про атаки на этом направлении не сообщалось.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают окапываться и вести оборону. Вдоль восточного берега Днепра достраивают систему укреплений. Керченский мост будет отремонтирован к концу февраля. Украинские военные продолжают ликвидировать склады и позиции врага в оккупированной части Запорожской и Херсонской областей.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал про ракетную атаку по Днепру. В результате обстрела одна из ракет попала в жилую многоэтажку — найдено более 10 тел погибших, десятки раненых. По данным военных это была ракета Х-22, которую украинская система ПВО сбить не может.