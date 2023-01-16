Враг стягивает силы на юг и поливает огнем Донбасс: свежие карты боев в Украине

Оккупанты постоянно обстреливают позиции украинских военных и ближайшие населенные пункты

Российские оккупанты продолжают давить на линию фронта на Бахмутском, Авдеевском направлении. Руководство рф хочет перехватить инициативу у украинских военных. Они могут готовиться к решительным стратегическим действиям в ближайшие полгода.

В отчете Института изучения войны заявляется, что в кремле не изменяют фундаментальных аспектов войны, но хотят принять несколько направлений усилий, среди которых может быть крупное наступление. Его плацдармом может стать Луганская область. Врага на этом направлении регулярно бьют на Купянском и Лиманском направлении.

За последние сутки, по данным Генштаба, врагу снова там досталось на орехи — в районе Белогоровки (южнее Кременной) была отражена атака россиян. Также отбито нападение оккупантов в районе населенных пунктов Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяне, Майорск, Марьинка в Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

На Купянском и Лиманском направлении про активное наступление врага не сообщается. Генштаб отчитался про обстрел оккупантами района 23 населенных пунктов.

Карта боев в Луганской области

Враг утверждает, что в Соледаре не осталось украинских военных, тогда как замминистра обороны Анна Маляр напоминает о сохранении тишины по перемещениям военных на фронте во время продолжающихся боев. Окрестности Соледара — под огнем. Враг атакует к северу, западу и юго-западу от населенного пункта. В районе Бахмута атаки идут как на сам город, так и возле него. Враг мог продвинуться на юго-запад от города в районе Андреевки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

На юге враг улучшает логистику. Оккупанты восстановили мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Также есть данные об увеличении контингента вражеских сил — часть вагнеровцев прибыли в оккупированную Херсонскую область. Освобожденная часть под обстрелами врага.

Карта военных действий на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", в рядах вагнеровцев в последнее время немалые потери — их удалось проредить примерно на 77%. Все из-за большого количества заключенных, брошенных на фронт. Речь может идти про потерю 29 тысяч завербованных.