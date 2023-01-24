Украина не только выживет, но и победит: что происходит на фронте, и с чем связаны громкие заявления Арестовича и Дуды

Российские войска не имеют ресурсов для мощного наступления ни в одном из направлений

Ключевой момент в войне против россии наступит уже в ближайшие месяцы или даже недели. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в рамках экономического форума в Давосе. По словам политика, именно в этот период станет понятно, "выживет ли Украина", а потому союзники должны предоставить ей как можно больше вооружения.

Через несколько дней после настораживающих слов главы Польши, украинское информпространство всколыхнуло видео, в котором экс-советник ОП Украины Алексей Арестович выразил сомнения в гарантированной победе Украины над российскими оккупантами. Обосновывая свою позицию, политик процитировал вышеупомянутое заявление Анджея Дуды, намекнув, что в своих прогнозах президент Польши опирается на "некую информацию".

"Телеграф" обратился к военному эксперту, чтобы узнать, действительно ли ситуация на фронте столь критична для Украины, и с чем связаны не слишком оптимистичные прогнозы политиков.

Контекст решает все

Президент Польши Анджей Дуда считается одним из самых преданных союзников Украины в войне против рф. Его принципиальная позиция по активной поддержке нашего государства на всех уровнях и осуждению военных преступлений россии является весомым вкладом в формировании международной коалиции по противодействию российской агрессии.

Выступление политика на экономическом форуме в Давосе не стало исключением: во время своей речи Дуда призвал западных партнеров мобилизоваться, чтобы усилить военную помощь Украине.

"Того, что мы уже отправили, недостаточно. Украина требует больше наших усилий, мы должны мобилизоваться, чтобы помочь им. Ситуация сложная, и в последующие месяцы или даже недели будет ключевой момент этой войны. И этот момент ответит, выживет Украина или нет", – сказал он.

В то же время, в правительстве Польши не сомневаются в победе Украины над страной-террористом. Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий. Политик раскритиковал блокировку Германией предоставления нам танков, назвав поведение представителей ФРГ на заседании "Рамштайна-8" неприемлемым, пишет "Европейская правда".

По словам Моравецкого, он не понимает, что должно еще произойти, чтобы в Берлине "открыли глаза" и начали действовать в соответствии со своим потенциалом. Политик уверен, что Украина и Европа победят в этой войне с Германией или без нее.

"Если согласия Германии на Leopard так и не будет, мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью", — заявил премьер-министр Польши.

Если тревожный тон заявления Анджея Дуды о вероятности "выживания Украины" можно было бы списать на неосведомленность политика относительно реальной ситуации на фронте или несовершенство перевода, то слова экс-советника ОП Алексея Арестовича произвели на украинское общество эффект разорвавшейся бомбы.

"Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже очень сильно. Как вы считаете, оценка от Дуды, президента Польши, — и не только он сказал о решающих месяцах, — что вообще неизвестно, выживет ли Украина, просто так была сказана, или он на основе какой-то информации говорил об этом?", — сказал украинский политик в разговоре с аналитиком Юрием Романенко.

Однако, как часто бывает, слова политика оказались вырванными из общего контекста. Если просмотреть видеозапись разговора полностью, становится ясно, что именно имел в виду Арестович. Перед тем как сделать "скандальное" заявление, он отметил, что украинцы могут легко победить, если будут оставаться объединенными и не устраивать грызню друг с другом.

Ситуация на фронте патовая, но не для Украины

В течение последнего года не проходит ни дня без появления в информационном пространстве громких заявлений и самых разных прогнозов на ход войны со стороны украинских и западных политиков. Однако дать объективную оценку ситуации могут исключительно те, кто видит ее изнутри или общается с непосредственными участниками боевых действий.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, обстановка на фронте действительно не проста, но в большей степени для оккупантов. Эксперт отмечает: россия пытается затянуть войну и использует для этого почти все свои ресурсы. Основной ресурс кремля не технический и не технологичный, а человеческий. Количество живой силы в вс рф будут увеличивать путем проведения различных мобилизационных мероприятий, однако критического влияния на ход войны это иметь не будет.

"Когда мы слышим заявления о "решающем месяце", следует проанализировать, о чем именно идет речь. Может ли россия в ближайший месяц осуществить масштабное наступление на нашу территорию? Нет, у нее нет таких ресурсов. Возможно, речь идет о масштабном контрнаступлении со стороны Украины, после которого россия больше не сможет удерживать временно оккупированные территории? Да, это более вероятно. Следующий месяц будет показательным в том, что именно получит Украина, чтобы мощно снизить возможности рф по удержанию захваченных территорий", — говорит Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу".

По состоянию на сегодняшний день боевые действия в наступательном и штурмовом формате происходят только на одной локации — Бахмутском плацдарме. Бахмут действительно имеет логистическое значение — взятие этого города открывает путь в Славянск и Краматорск. Однако оккупанты пытаются захватить его уже более полугода, им это до сих пор не удалось и в ближайшей перспективе точно не удастся.

"Для взятия этого города вс рф нужно около 30 тысяч личного состава. Сегодня под Бахмутом в передовой зоне примерно 16 батальонно-тактических групп, еще 14-15 групп являются резервными для компенсации потерь. Такого количества живой силы критически не хватает, чтобы захватить это небольшой город. Взятие оккупантами Соледара также не является стратегически важной победой. Это тактическое достижение, однако и оно довольно сомнительное. Войдя в Соледар, россияне оказались под огневым влиянием ВСУ. Аналогичная ситуация сложилась в Песках: там нет украинских позиций, но и российских тоже не наблюдается, ведь этот населенный пункт находится под огневым контролем нашей армии", — объясняет Александр Коваленко.

Карта боевых действий Института изучения войны (ISW) по данным 23 января.

Остальные направления – Левобережная Херсонщина, Запорожская и Луганская области – не те плацдармы, где россияне способны реализовывать наступательные действия. Для этого у них просто не хватит ресурсов, а вот ВСУ теоретически могут начать контрнаступление именно в этих направлениях.

Скрытые мотивы

В понедельник, 23 января, глава Евросовета Шарль Мишель также высказал мнение о том, что следующие две-три недели будут решающими в войне россии против Украины.

"То, что произойдет в 2023 году, и многое другое зависит от следующих нескольких недель, — вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их", — цитирует политика "Громадське" .

Показательно, что все заявления о важности этого периода войны сопровождаются призывами к усилению военной поддержки Украины со стороны международного сообщества. Не исключено, что повышение градуса напряжения в прогнозах политиков целенаправленно, чтобы стимулировать наших союзников к более активной поддержке и ускорению предоставления Украине необходимого вооружения.

Подтверждением этого тезиса может служить недавнее сообщение Алексея Арестовича, в котором он поблагодарил партнеров Украины за "обострение этой темы".

"Благодарим президента Дуду, генерала Милли, Генсека НАТО Столтенберга, которые публично обостряют эту тему, с целью добиться усиления и ускорения необходимого качества и количества западных поставок Украине. Желающие могут поблагодарить и меня — за то, что я тоже ее поднимаю", — написал экс-советник ОП в Telegram.