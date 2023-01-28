Получит ли Украина дальнобойные ракеты для ударов по россии: эксперт назвал условия

Сергей Кузан рассказал "Телеграфу" о логике и страхе Запада

Переговоры со странами Запада по передаче Украине ракет с дальностью поражения более 1000 км пока не ведутся, но такая перспектива существует. Причем украинская сторона еще должна пройти несколько этапов, чтобы потом окончательно убедить союзников в предоставлении ВСУ таких дальнобойных ракет.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан.

"Шансы такие есть, но надо понимать, что достичь этого будет труднее всего. Для чего наложены все эти ограничения? По якобы официальным объяснениям наших западных партнеров, в первую очередь для того, чтобы мы не ударили по российской территории. И вот поэтому мы не получаем тех ракет, которые могли бы предотвращать эти массированные авиаудары по Украине с самолетов стратегической авиации или из акватории Каспийского моря", — объясняет он.

По словам эксперта, хотя по состоянию на сегодняшний день переговоры о предоставлении Украине ракет дальностью 1000-2000 км пока даже не начинались, однако "это может измениться". Пока же украинская сторона говорит с партнерами даже не о ракетах, а о реактивных снарядах Himars с дальностью поражения менее 100 км.

"Уверен, что мы все же будем получать такое (дальнобойное) оружие, но это будет не сейчас и не при этих условиях. Объясню об этапности: сейчас мы должны получить боеприпас с дальностью 150 км. С его помощью мы сможем доставать врага уже на расстоянии, вдвое большем, чем сегодня. Тогда россияне уже будут сосредотачиваться не в пределах 100 км (со своими складами, командными пунктами и т.д.), а на расстоянии в 200 км, и на такую дистанцию мы сможем их доставать. Следующий этап: нашим заданием будет получить тот же ATACMS с дальностью в 300 км. Сейчас же у нас нет таких ракет, которые бьют на 150 км", — говорит Кузан.

Эксперт также уточнил, что только после получения ракет дальностью 150 км уже со временем можно вести с союзниками переговоры о боеприпасах более дальнего радиуса действия, "чтобы добивать, например, до всех уголков Крыма".

"Это дело очень медленно и сложно будет двигаться, потому что мы все время должны уверять и доказывать нашим западным партнерам-поставщикам, что мы не будем бить по территории россии. По моему мнению, очевидно, это неправильный подход. Наша дипломатия работает, чтобы изменить такое несправедливое отношение. Потому что, когда мы будем иметь ракету, способную доставать по глубинке россии, естественно, мы не будем наносить удары по гражданской инфраструктуре (по критической, энергетической и т.д.). Очевидно, что мы будем бить только по местам, откуда непосредственно осуществляется агрессия — кораблям с их местами базирования (портами), а также самолетам и аэропортам, с которых россияне совершают обстрелы по нам. Но, к сожалению, пока мы не можем убедить наших западных партнеров", — признает глава УЦБС.

Как добавил Кузан, на данном этапе Украина вынуждена полагаться на собственные силы, применяя дальнобойные беспилотники. Однако чтобы не сорвать переговоры с Западом и из-за военной тайны официально ВСУ не афишируют работу дронов высокой дальности полета вглубь территории рф.

"Публично мы не подтверждаем, что мы наносим какие-либо удары по территории россии", — заключает Кузан.

Как сообщал "Телеграф", ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что согласно всем международным нормам, регламентирующим правила ведения войны, Украина находится в состоянии войны с российской федерацией.

"Исходя из этого, мы имеем законное право атаковать любые военные объекты на территориях, которые рф использует для ведения войны против нас. Все эти объекты являются для нас законными целями. Решение о том, пользоваться этим правом или нет, принимает командование ВСУ. Никаких разрешений на это нам не надо", — объяснял нардеп в комментарии "Телеграфу".

Также мы писали, что на этой неделе советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал громкое заявление, спрогнозировав атаки на российские мегаполисы.