Переговоры о самолетах идут ускоренно: в Украине прозвучали важные заявления

Страны-союзники понимают, что Укарине крайне нужна штурмовая авиация

В рамках первого пакета авиационной помощи Украина рассчитывает получить от стран-союзников 24 современных истребителя. В приоритете, конечно, американские самолеты F-16.

Об этом в интервью El Pais рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ожидается передача двух батальонов истребителей, в каждом из которых будет по 12 самолетов.

В приоритете для Украины получить американские истребители F-16, но в качестве альтернативы возможны французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen. Но быстро приступить к выполнению задач новые истребители не смогут — украинским пилотам и командам обслуживания понадобится около полугода, чтобы освоить новую технику.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с иностранными партнерами о передаче Украине штурмовой авиации и дальнобойных ракет идут в ускоренном режиме. Как он сказал в эфире телеканала FREEДOM, партнеры понимают, как развивается война в Украине и что штурмовая авиация крайне необходима.

"Наши партнеры понимают, как развивается война. Они понимают, что штурмовая авиация для прикрытия живой силы и бронетехники, которую они же нам и дают, необходима обязательно. Точно так же для того, чтобы резко снизить ключевой инструмент российской армии — артиллерию, нам необходимые ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно", — заявил Подоляк.

Однако есть нюансы в переговорах, которые касаются психологического статуса стран-партнеров. Некоторые страны все еще переживают о том, что мировой общепринятый порядок "полностью ломается из-за войны".

"Впрочем, они пока не могут отказаться от своего некоторого консерватизма. Буквально за короткое время мы выйдем на такие инструменты — авиацию и ракеты", — подытожил Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше объявили о создании танковой коалиции, в которую вошли около 10 стран. Союзники намерены решить вопрос с передачей Украине танков Leopard 2A4.