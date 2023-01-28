Раненому под Бахмутом снайперу нужно новое оружие: в сети объявили сбор на месть оккупантам

Общая сумма необходимой помощи — полмилилона гривен

Украинский снайпер Владимир Вакуленко, которому в марте 2022 года собирали на тепловизионный прицел, снова нуждается в помощи. Под Бахмутом он получил ранение головы и лишился винтовки, поэтому украинцев просят помочь купить новую.

Сбор объявил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своей странице в Фейсбук. Часть суммы смогут закрыть друзья Владимира, но не хватает еще около 500 тысяч гривен.

Владимир Вакуленко в мирной жизни был пацифистом и работал дизайнером-архитектором в Буче, а в начале войны пошел служить в терроборону, а позже был направлен на восток. Последнее время воевал под Бахмутом, где и получил ранение головы — вов ремя боевой задачи снайпера "достал" вражеский фугас.

"Володя набрал меня из госпиталя, тогда он еще был весь в бинтах, и едва говорил. А набрал для того, чтобы не столько рассказать о ранениях, сколько пожаловаться об уничтоженной при взрыве винтовке. "Я еще не закрыл счет", — прохрипел он тогда. Сначала я не совсем понял сказанное, а потом оказалось: в переводе со снайперского на украинский это означает: "я еще должен работать". Владимиру требовалось новое оружие вместо утраченного", — написал Орест Сохар.

Сейчас Владимир Вакуленко завершает реабилитацию, учится жить с титановой пластиной в голове и мечтает вернутся на фронт, чтобы "продолжить счет". Сумма для самостоятельной покупки винтовки оказалась неподъемной, поэтому друзья объявили сбор в сети и назвали конкретные вещи, на которые потратятся собранные деньги:

Винтовка – 155 820 гривен

Прицел – 187 004 гривен

Бинокль — 48 960 гривен

Снайперское снаряжение — 120 000 гривен

В общей сложности – 510 тыс. грн.

"Не каждый из нас может быть как Володя, но каждый может помочь. Хотя 20 гривнами. 5221191100936862 Вакуленко Владимир Степанович Приват. 4441114414553576 Моно", — написал шеф-редактор OBOZREVATEL.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Бахмутом погиб еще один украинский герой. Он сбил российский самолет ценой собственной жизни.