Ярости достаточно: в МВД начали формировать штурмовые бригады для деоккупации территории страны

В состав бригад войдут сотрудники ведомства, которые потеряли дома или родных из-за войны путина

После скандала с сетью борделей в столице и других крупных городах в Министерстве внутренних дел решили, очевидно, поработать над имиджем ведомства у обывателя и заявили о начале формирования штурмовых бригад.

Задачей новых формирований станет освобождение территорий от российских оккупантов, заявил в эфире телемарафона исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко.

По его словам, решение о создании штурмовых бригад было принято работниками системы МВД, "у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага". При этом многие военнослужащие инициировали набор людей в такие подразделения.

"Поэтому было принято решение, что всех желающих, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель", — заявил Клименко.

Напомним, "Телеграф" писал, что западные танки и другое тяжелое оружие очень нужны для освобождения Южного направления, ведь только для одной наступательной операции Вооруженным силам нужны не менее трех сотен единиц такого мощного вооружения. Однако перенаправить их туда сейчас практически невозможно, ведь россия уверенно удерживает контроль над Бердянском, Мелитополем и Крымом.