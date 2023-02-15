"Приходится сдерживать пыл": в Польше показали, как ВСУ тренируются на танках Leopard 2 (фото, видео)

Польские и канадские инструкторы удивляются желанию наших военных как можно быстрее овладеть техникой.

В Польше, на территории одного из крупнейших полигонов Европы, сейчас идет подготовка украинских военных по управлению танками Leopard 2. Эту технику уже в марте обещают доставить в Украину, где она поможет более качественно реагировать на вражеские вызовы. А пока 21 экипаж украинских танкистов добросовестно проходит теоретическую и практическую подготовку, которую проверил президент Польши Анджей Дуда.

Подробнее об учениях наших военных рассказали журналисты ICTV и "Крым Реалии". Известно, что специально для украинцев курс подготовки уменьшили с двух месяцев до пяти недель. Военных учат не только управлять тяжелой техникой, но и чинить ее при необходимости.

В польском тренировочном центре находится более 15 "Леопардов". Прежде, чем попробовать свои умения непосредственно на полигоне, украинцы проходят теоретическую подготовку, после чего отрабатывают изученное на тренажерах-симуляторах. Сейчас 105 бойцов (именно столько человек составляет 21 танковый экипаж) готовятся к тому, чтобы применить западные танки на поле боя.

Знакомство с техникой

По словам майора ВСУ Вадима Ходака, у всех солдат, которыми он командует, есть непосредственный военный опыт. Большинство бойцов были на Донбассе, знают, как работать с танком, так что изучить новый механизм им не так уж трудно. Интересно, что самих танкистов не знакомят с журналистами – это делать запрещено. Однако инструкторы — это канадские специалисты и представители 10-й бронетанковой бригады польской армии — отмечают, что пыл у украинцев огромен, иногда их даже приходится сдерживать. При этом западные коллеги относятся к такому желанию знаний с пониманием: на войне важна каждая минута.

Танки уже на полигоне

Решил проверить, как справляются бойцы ВСУ, и польский лидер Анджей Дуда. Он понаблюдал за непосредственными учениями на полигоне, а также пообщался с украинскими военными за столом во время перерыва на обед. Политик выразил им искреннюю благодарность за то, что они делают не только для Родины, но и для остального цивилизованного мира.

Анджей Дуда пообщался с украинскими военными

"Украинцы защищают не только себя, но и всех нас от зарождения российского империализма. А мы в Польше хорошо знаем, что это за явление, и не хотим больше его видеть так близко", — отметил он во время выступления.

А вот и общение по общему угощению

Напомним, что передачу танков Leopard 2 Украине официально подтвердили восемь стран мира. Их полный список накануне начала девятого "Рамштайна" озвучил глава Пентагона Ллойд Остин.

Также "Телеграф" рассказывал, действительно ли "Леопарды" способны приблизить капитуляцию путинского режима.