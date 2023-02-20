"Знаем, что если проиграем, то потеряем все": Зеленский о неизбежности победы Украины в войне

Для Украины не имеет значения, готовит враг новое или старое вторжение – с ним не может быть компромиссов

Ситуация на фронте изменилась по сравнению с началом вторжения российских войск 362 дня назад, и в случае нового "большого" наступления россия не сможет достичь задекларированных целей, а война обязательно закончится победой нашей страны, так как нашему народу есть что терять в ней.

Так прокомментировал вероятность нового наступления рф президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому Tg1.

"Мы знаем, что если мы проиграем, то потеряем все: дома, детей, родителей. Поэтому для нас не имеет значения, будет это старое или новое вторжение. После того, что произошло 24 февраля прошлого года, компромиссов больше нет. Было нарушено международное право, было нарушено все человеческое, что только может быть человеческим. Мы их не боимся. Никто их не боится, но все идет не по их планам", — считает украинский лидер.

По его словам, Украина готовится к скоротечной войне, которая закончится победой. И сейчас очень важно не заморозить конфликт.

Многолетнюю войну, которая началась в Украине после 2014 года, президент назвал большой ошибкой, которую больше нельзя допустить.

"Минские договоренности дали Путину время подготовить прошлогоднюю внезапную атаку, мы больше не попадем в ту же ловушку. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. Вместо этого мы увидели, что экономические санкции против москвы очень помогают, они дают нам время и пространство для самоорганизации", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский напомнил, что наша страна предложила формулу мира, которая содержит десять пунктов: как выйти из этой ситуации, но не только на словах, закончить эту войну победой.

"Победой для всех нас, победой мира, это будет историческая победа, и будущие поколения россиян тоже скажут нам спасибо", – подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит бункер Зеленского, и что происходит в нем внутри.