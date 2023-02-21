Идут ожесточенные бои на востоке: свежие карты войны в Украине

Оккупанты усиливают обстрелы

Украинские военные продолжают сражаться, пока россияне готовятся заявлять о мнимых успехах в Бахмуте. Наступление продолжается как в районе этого города на Донетчине, так и в окрестностях Авдеевки и на западе области.

Враг также атакует и по линии Сватово — Кременная, сообщается в отчете Института изучения войны. Враг пытается прорваться на пяти основных направлениях.

По данным Генштаба ВСУ это Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Шахтерское направление. Вражеские атаки были отбиты в Харьковской области — Гряниковка и Масютовка, Луганской — Белогоровка, Донецкой — Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Заявления о том, что россияне пересекли границу Харьковской области со стороны россии могут быть ложными, однако аналитики ISW указывали на риск рейдов из прилегающих областей россии как способ заставить Украину развернуть подразделения на этих направлениях и рассредоточить силы. В районе Купянска к северо-западу от Сватово враг продолжает наступление. Атаки врага отбиваются в чуть более чем 50 км от Сватово, однако враг распространяет слухи про успешность операций. Аналитики DeepState отмечают, что атаки на этом участке безуспешны.

В районе Кременной продолжается наступление россиян. Оккупанты добились незначительного продвижения в районе Торского. Однако атаки врага со стороны Площанки и Кременной успеха не имеют.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

В районе Бахмута врагу удается достигать тактических успехов, несмотря на героическую оборону украинских военных. Появились кадры, как россияне снимают украинский флаг в Парасковиевке. Врагу удается продвигаться на восточной и северо-восточной окраине Бахмута. В городе продолжаются бои. Оккупанты усиливают давление на Берховку и Ягодное. Враг усилил минометный огонь.

Около Авдеевки российские войска продолжают наступательные действия. Деталей от Генштаба нет, но россияне заявляют о сложной и позиционной ситуации. DeepState также не имеет новостей из Авдеевки. Сообщается о боях в центре и западной части Марьинки. Враг продолжает атаковать на западе Донецкой области. Оккупанты могли достичь населенных пунктов на окраине Угледара с юга.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне заявляют об ограниченной наземной атаке в Запорожской области, но подтверждения этому нет. Враг накапливает силы в районе Орехова и, вероятно, готовится перебросить туда еще войска, — об этом сообщает украинский источник, но ISW не наблюдает в этом районе концентрации сил врага.

Линия фронта в Запорожской области

Россияне снижают активность в дельте Днепра в районе Херсона, они все также пытаются установить позиции, но медленнее. Украинские военные продолжают бить по российским целям на юге.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал о попытках Европы помочь Украине с нехваткой снарядов. Также нашей стране поможет и одна из европейских стран — Португалия присоединилась к танковой коалиции.