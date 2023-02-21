Предчувствие большой войны: сколько украинцев знали, что масштабное вторжение России — надолго (опрос)

46 процентов украинцев не верили, что путин все-таки решится на полномасштабное наступление

Что полномасштабное наступление российских войск на Украину 24 февраля 2022 года гарантированно состоится, а президент рф владимир путин объявит нам войну, считали 46,7 процента наших граждан, в то время как противоположного мнения придерживались 45,8%.

Таковы результаты опроса к первой годовщине масштабного вторжения россии, проведенного компанией Active Group.

На вопрос "Насколько вероятным вы считали полномасштабное наступление России к 24 февраля?" ответили, что практически гарантировано 13,1% респондентов.

скорее вероятным считали – 33,6%;

скорее не вероятным – 30,1%;

невозможным – 15,8%;

затруднились ответить – 7,4% опрошенных.

В то же время считали, что война закончится в 2022 году 30,4% украинцев. Еще 35,7% предполагали, что так может быть. Уже с первых дней знали, что война надолго — 27,1%. Затруднились ответить на вопросы анкеты — 6,8% граждан.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Сбор данных проходил 19 февраля в рамках подготовки проекта "Пульс недели". Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, 21 февраля 2023 года путин в своем традиционном послании Федеральному собранию выступил с новой угрозой Украине и ее союзникам и заявил, что россия будет реагировать на поставку дальнобойного оружия Киеву "отодвиганием угрозы".