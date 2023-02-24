Наверное, я что-то сделал: Зеленский ответил на неудобный вопрос о войне

Президент дал короткий ответ на острые вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на неудобные вопросы о войне и событиях произошедших накануне полномасштабного вторжения россии.

Во время пресс-конференции 24 февраля, которая транслировалась на Youtube-канале Офиса президента, журналистка "5 канала" задала Зеленскому ряд вопросов.

В частности о том, не жалеет ли он, что отрицал вероятность российского вторжения несмотря на то, что США и НАТО предупреждали об обратном, а также о том, какое наказание должен понести бывший глава СБУ Иван Баканов.

"Мне казалось, я здесь был. Важно, что мы не потеряли государство. Да, благодаря народу Украины, и ВСУ, наверное немного и мне, как бы вам не было неприятно это слышать. Но так считает множество людей, наверное не все. Я не герой… но я что-то сделал У нас есть натовское оружие, мы боремся, а не подписываем предательские договоры, Минские соглашения", — ответил Зеленский.

По его словам, Украина победит с таким президентом, как он есть, а с тем, что был "мы не победили".

"Я, президент Украины, уничтожил российское присутствие в парламенте, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них — владелец вашего канала", — сказал он.

Стоит отметить, что на вопрос о Баканове Зеленский отвечать не стал.

Очевидно, что Зеленский под владельцем канала подразумевал пятого президента Петра Порошенко. Впрочем, тот продал телеканалы "Прямой" и "5 канал" в ноябре 2021 года.

21 июля 2022 года стало известно, что "Прямой" лишили лицензии на вещание, вместе с рядом каналов, входивших в холдинг "МГУ" Рината Ахметова.