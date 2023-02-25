Оккупанты продолжают попытки прорваться в трех областях: свежие карты боев

Оккупанты ведут обстрелы, корректируя огонь с беспилотников

Российские оккупанты продолжают атаки северо-западнее Сватово, в районе Кременной, Бахмута, других населенных пунктов Донецкой области. Российские войска также могли разделить часть соединений ВДВ по двум направлениям атак.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Также аналитики рассказали о том, что украинские партизаны продолжают действовать на юге Украины и могли взорвать участок железной дороги в Крыму.

По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает наступление на пяти основных направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском. За стуки отбито около 70 атак оккупантов.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Войска рф продолжают атаковать на северо-запад от Сватово и в районе Кременной. Оккупанты накануне атаковали в районе Стельмаховки, Новоселовки, Дибровы. За последние сутки враг пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки (севернее Купянска в Харьковской области), а также выбить украинские силы из Серебрянского лесничества южнее Кременной.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

В районе Бахмута продолжается наступление врага. Российские войска атаковали в районе Берховки, Ивановского, Северного в Донецкой области. Оккупанты ведут воздушную разведку для корректировки обстрелов. По данным аналитиков DeepState, тяжелые бои идут в восточной части самого Бахмута, оккупанты теснят украинские силы к реке.

Враг мог незначительно продвинуться возле трассы Е40 западнее Парасковиевки, в районе северной окраины Ягодного. В районе Авдеевки враг продолжает проводить наступление в райне Первомайского, Невельского, Марьинки. Также сообщается, что оккупанты смогли закрепиться на подступах к Красногоровке, продолжаются попытки закрепиться в центре Марьинки и давление в сторону Победы. На западе области враг продолжает давить, оккупанты могли продвинуться к северо-востоку от Микильского.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты пытаются усилить свое присутствие в прибрежных с рекой Днепр районах. Украинские войска продолжают наносить удары — после переброски техники врага в район Новой Каховки, ударили по складу боеприпасов. В Чаплынку Херсонской области оккупанты могут перебрасывать технику из Крыма.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

В Запорожской области оккупанты заявляют о проведении боевой разведки и позиционных боях. Обстрелы продолжаются. В оккупированном Крыму в Бахчисарайском районе мог быть взорван партизанами участок железной дороги возле Почтового.

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в войне россии против Украины может появиться новый игрок. Китай предложил мирный план и появились данные о возможной поддержки рф оружием со стороны КНР.