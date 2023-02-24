Китай показал зубы и может кусаться: Климкин об оружии КНР для путина и мирном плане

Экс-глава МИД Украины рассказал "Телеграфу" о новом геополитическом этапе войны с участием Пекина

В годовщину начала полномасштабного вторжения россии в Украину Китай обнародовал анонсированный ранее свой "мирный план". На предложения КНР из 12 пунктов уже отреагировали в США, начались оживленные обсуждения китайских инициатив в соцсетях и СМИ.

"Телеграф" спросил бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о чем свидетельствуют "мирные" побуждения КНР и пойдет ли Пекин на вооруженную поддержку россии.

— Что Китай хочет сказать своим "мирным планом" относительно завершения войны в Украине?

— Считаю, это сознательный и достаточно осторожный текст, допускающий почти любые толкования. Он направлен на то, чтобы показать роль Китая в основном не на западный мир. Китай принял решение стать игроком. Он понимает, что начинается новый геополитический этап войны. План по Украине – это только часть действий Китая, поскольку за пару дней до этого китайцы обнародовали инициативу по глобальной безопасности, где пытаются отдельно показать роль Пекина как "независимого" игрока. Китайцы не просто так говорят о необходимости отойти от логики холодной войны, блоков и так далее.

Они будут пытаться продвигать именно Китай как центр нового геополитического тяготения, прежде всего, для незападного мира. Это ни в коем случае не поддержка россии, а построение своей позиции на перспективу. Именно так я вижу логику последних китайских шагов.

— С учетом этого, как можно объяснить голосование Китая в ООН за украинскую резолюцию, ведь КНР воздержалась по вопросу мирной инициативы Киева?

— Думаю, несмотря на все слова Китая, что нужно вернуться в рамки ООН, Пекин действительно хочет сказать, давайте обсуждать это с нашим участием. Это абсолютно понятная стандартная логика. И здесь Китай действует в контексте противостояния, в первую очередь, с Соединенными Штатами. Даже не со всем Западом. Хотя эта резолюция очень активно поддерживалась нашими западными партнерами, Китай совершенно не поддержал резолюцию. Это было вполне ожидаемо.

— В последнее время появились сообщения о том, что КНР может поставлять россии ударные дроны или другое вооружение. Какова вероятность, что Пекин может пойти на такой шаг военной поддержки путина?

— Это тревожные новости. Однако, реагируя на них, нужно очень внимательно проверить, насколько соответствуют действительности такие новости. О беспилотниках уже долгое время идет речь. Я слышал это из многих источников. Но пока (по тому, что я знаю), не вижу желания Китая развертывать программу военной поддержки россии. Такой шаг, конечно, изменил бы и геополитический, и военный расклады.

В то же время Китай, похоже, реагирует на американские меры по отношению к Тайваню. Это соответствует китайской ментальности. США, конечно, работают с Тайванем, чтобы готовить тайваньских военных, которые тренируются с американцами, и там есть американские подразделения. Любое расширение этого сотрудничества будет вызывать ответную реакцию Китая.

Полагаю, что Китай показал зубы и сказал, если такое сотрудничество будет идти дальше, он будет "кусаться". Именно такова логика китайских шагов, а не желание поддержать кремль в войне, поскольку китайцы все прекрасно понимают.

Если же речь идет, насколько я понимаю, где-то о 100 беспилотниках и элементах передачи технологий, то это очень плохо. Но китайцы понимают, что это не изменит хода войны в Украине. Они следят за нашей войной буквально в режиме реального времени, делая свои выводы.

Это действительно чистая геополитика и говорит о том, что мы вступаем в новый этап войны — геополитический, где будет игроком Китай, где (скорее всего) появятся и другие игроки.

Также в этом ключе многое будет обсуждаться во время визита президента Бразилии в КНР в следующем месяце. От этого визита ожидают, будет ли общая координация в рамках БРИКС (BRICS — от англ. Brazil, russia, India, China, South Africa, — Авт.), будет ли это китайской историей, будет ли это некий междусобойчик КНР и Бразилии. Интересно также, какую позицию займет Индия.

Поэтому голосование в ООН, конечно, хорошая история, но она проходит уже на совершенно другом геополитическом этапе. Именно так я понимаю эти новости о возможном снабжении рф вооружениями из Китая.