Россияне "тормозят" процесс обмена пленными — Юлия Паевская (Тайра)

Самая большая проблема с возвращением украинских детей, вывезенных в РФ, говорит волонтер.

Обмен пленными не зависит от украинской стороны, хоть она пытается делать все возможное. Об этом в национальном телемарафоне рассказала парамедик, освобожденная из плена Юлия Паевская (Тайра).

"Враг тормозит возвращение украинских военных и гражданских. Возможно, им все равно на своих, или россияне выполняют другие задачи. Но не следует забывать, что оккупанты используют наших украинцев, как информационное оружие. Поэтому все, что вы слышите от российской стороны — можно переворачивать наоборот", – отметила Тайра.

Юлия также добавила, что самая большая проблема с возвращением детей. Ведь подавать ребенка в розыск могут только родственники, а украинские сироты остаются до сих пор на российской территории.