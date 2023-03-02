В боях за Украину погиб член знаменитой многодетной семьи из Львовской области (фото)
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У героя осталась семья
В Украине идет полномасштабная война с россией, которая продолжает ежедневно уносить жизни наших воинов и гражданских. Трагическая весть пришла и в знаменитую семью Процик из Львовщины.
Об этом сообщает Жовтанецкий сельский совет.
На фронте погиб Богдан Рильник, сын большой семьи Проциков из села Жовтанцы.
"Приемный сын Богдан воспитывался в семье в любви к Богу, в любви к родной маме Украине. В скорби и молитве низко преклоняем головы, чтя память верного Защитника Украины!", — говорится в сообщении.
У героя Богдана остались жена, дети и большая семья.
Отметим, что детский дом семейного типа "Источник жизни" Проциков известен на всю Украину. Семья Ирины и Михаила имея двоих родных детей, усыновила еще 11. Все были воспитанниками детского дома в Жовтанцах. Супруги воспитывают детей по принципам Библии и не верят в плохие гены.
Кроме того, родителям уже подарили 7 внуков.
"Жовтанецкий сельский совет выражает искренние соболезнования родителям Ирине и Михаилу Процику, жене и всей большой семье. Разделяем с Вами боль утраты Героя!", — пишут в сельсовете.
О известной семье Процик СМИ делали целые сюжеты.
Напомним, ранее мы писали о том, что победитель Кубка мира по кикбоксингу погиб на войне в свой день рождения.
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