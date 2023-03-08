Нам не нужны извинения: глава Института нацпамяти рассказал, как россияне ответят за зверства против Украины

Мир должен запомнить палачей и убийц поименно

Российских оккупантов, которые совершали немыслимые зверства в Буче и в других временно захваченных ими городах, можно привлечь к ответственности двумя путями — использовать существующую мировую правовую систему или создать специальный трибунал, новой юридической формы.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Думаю, нам нужно идти по обоим путям. Где возможно, уже сейчас выносить на рассмотрение совершенные оккупантами преступления. Чтобы не получилось так, что, пока не создан специальный трибунал, мы вообще ничего не делаем", — сказал он.

В то же время Дробович добавил, что после того, что сделало военно-политическое руководство россии против Украины, запрещенных приемов в наказании тех, кто убивал невинных граждан нашей страны, уже просто нет. Это понимание есть и у специальных служб. Однако сейчас они сосредоточены вопросами обороны.

Глава института нацпамяти также подчеркнул, что наказание преступников должно быть таким, чтобы сохранить память о преступлении и восстановить справедливость.

"Надо, чтобы весь мир помнил и знал палачей и убийц поименно. И нам нужно будет доставать из-за границы "перебежчиков", потому что, как можно судить из истории с Третьим рейхом, эти "русские офицеры", а по сути – убийцы, будут бежать далеко и прятаться. И их нужно будет находить и привлекать к ответственности. А там, где нельзя привлечь, конечно, будет соблазн у специальных служб решить этот вопрос силовыми методами", — отметил Дробович.

Относительно материальной компенсации со стороны рф за каждого убитого украинца, Дробович считает, что Украина вряд ли пойдет по этому пути, ведь человеческая жизнь бесценна.

"Однако россия нанесла огромный ущерб нашей экономике, экологии, культурному наследию — на десятки, если не сотни миллиардов долларов. Они вынуждены будут компенсировать, у них нет другого выхода, и мне кажется, они уже сами это осознают", — считает эксперт.

В то же время извинения со стороны россиян украинцам вовсе не нужны. Никто в нашей стране не готов такое прощать и вряд ли когда-нибудь сможет это сделать.

"Нам не нужны их извинения. Большинство украинцев видят россиян, почти всех, в аду. Не думаю, что украинцы будут способны принять эти извинения. Это работа их общества: извиняться столько, сколько потребуется, потому что если они эту работу не сделают, то снова окажутся в очередном тоталитарном обществе. Но нас это не касается", — добавляет Дробович.

По мнению главы Института нацпамяти, к этому способна прийти только часть российского общества. Хотя на данный момент это очень трудно даже представить.

Полный текст интервью читайте на нашем сайте: "Когда путина убьют, на его место придет кто-то такой же мерзкий, как он", — Антон Дробович о войне, Залужном и Победе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев сообщил о жутких находках на деоккупированных территориях. Речь идет о средствах для совершения сексуального насилия. Российские офицеры выдавали их солдатам.