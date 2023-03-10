Девять лет назад на Чонгаре местные жители гоняли путинских мышей

В конце февраля – начале марта 2014 года российские войска без опознавательных знаков захватили АР Крым. Вооруженные формирования появились тогда и на Чонгарском полуострове, устанавливали свои блокпосты, минировали поля, против чего протестовали местные жители. Ровно девять лет назад они организовали символическую акцию, гоняя мышей путина – о ней напоминают эксклюзивные фото, попавшие в распоряжение "Телеграфа".

Акцию жители села Чонгар Генического района Херсонской области запланировали на первую половину дня 10 марта 2014-го года. К ней присоединились и активисты из Мелитополя. Гости взяли с собой государственные флаги, а хозяева – самодельные плакаты с лозунгами типа: "За мир на Украине!", "Извини, Вова, она выбрала другого!", "Нет войне, мы за мир!", "Херсонщина — это Украина!"

Под флагами и антивоенными плакатами люди вышли на разговор с россиянами, стоявшими на Чонгаре.

- Военные, называвшие себя кубанскими казаками или севастопольским "Беркутом", появились у нас 27 февраля, строили баррикады, маскировали их, зарывали пушки, — рассказывала тогда Татьяна Белецкая — председатель Чонгарского сельского совета. – Перерыли поле, засеянное озимой пшеницей, это фермерские земли и земли пайщиков, заняли несколько частных объектов – рынок, гостиницу, кафе и пост Госавтоинспекции. Бтры по селу ездили, люди были возмущены, даже дважды ходили на переговоры на их блокпост, но безрезультатно.

Среди лестницы озимин россияне нарыли ям под столбы, между которыми натянули колючую проволоку.

Соответственно, близость вражеских позиций сделала невозможными посевные работы, аграрии боялись остаться без урожая, и, как это не выглядит сейчас наивно, верили, что могут достучаться до людей с оружием.

– Люди боятся выходить на поля, потому что если на тебя смотрит пулемет, это очень страшно! – подчеркивала одна из местных женщин. – Обстановка напряженная. Хочется верить, что все это мирно урегулируют. путин так хорошо выступает по телевизору, что он сюда не прислал никого, но ребята сами сказали, что они русские. Мы хотим спасти урожай, чтобы вся Украина была с хлебом.

Военные называли себя крымскими войсками, но на форме имели нашивки "Беркута"

Закрепить свое обращение чонгарцы решили, обработав одно из полей ядом от вредителей, его подмешали к пшенице, которую планировали разбрасывать по озимым посевам. Конечно, это была символическая процедура, потому что главный посыл был в плакатах со словами "путин прочь!", "путин, забери своих мышей" и нарисованными грызунами в военной форме с российским триколором в руках.

В 2014-м людям казалось, что до безумного диктатора можно достучаться такими плакатами.

– Почему они стоят на нашей земле? Она относится географически, по всем статусам к Херсонской области и Крыму не принадлежит! Да, пожалуйста, пусть отведут свои войска на свою территорию, вон туда, за море. И путин пусть там плавает! Все! А у нас мыши поле съедят, чем будем кормить детей?

Поле на условной границе местные протравили, пытаясь остановить мышей

На пути людям тогда попалось несколько растяжек и светошумовых гранат, а продвигаться дальше не дала "граница" в виде колючей проволоки, натянутой между вкопанными столбами, и табличками: "Мины. Опасно для жизни".

В зеленой лестнице местных ждали "сюрпризы" — растяжки с гранатами

Протестующие посетили еще раз вражеский блокпост, люди в камуфляже с шевронами "Беркута" на рукавах приказывали людям остановиться, а затем выстрелили в воздух, пообещав, что дальше откроют огонь на поражение. Чтобы избежать жертв, участники акции остановились на расстоянии, а к вооруженным мужчинам приблизились только журналисты.

Подпустили к себе вооруженные люди только журналистов и то ненадолго

Но разговор не сложился, все, что удалось услышать: "мы представляем крымские войска", "большинство не считает эту территорию украинской", "наша цель не допустить проникновения вооруженных преступников, которые собираются здесь устроить беспредел", "будем стоять здесь до победы" .

Чонгарцы устроили перфоманс – легли на землю, облитые красной краской.

В тот же день на этом же блокпосте на Чонгарском полуострове произошел еще один инцидент, сюда прибыли активисты из Днепра. Они устроили автопробег за мир, и снова беркутовцы открывали огонь из травматического оружия, ушиб мягких тканей получил учитель физкультуры из Запорожья Олег Мережко.

Через девять лет — в феврале 2022 года — именно через контрольный пункт въезда/выезда "Чонгар", нанеся удар одновременно также по КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", российские войска заходили на материковую Украину в рамках полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что первыми на пути российской армии 24 февраля 2022 года стали пограничники, а первая попытка прорыва, по данным главы Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, была совершена врагом в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда.