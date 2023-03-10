Дев’ять років тому на Чонгарі місцеві мешканці ганяли путінських мишей

Наприкінці лютого – на початку березня 2014-го року російські війська без розпізнавальних знаків захопили АР Крим. Озброєні формування з’явились тоді і на Чонгарському півострові, встановлювали свої блокпости, мінували поля, проти чого протестували місцеві мешканці. Рівно дев’ять років тому вони організували символічну акцію, ганяючи мишей путіна – про неї нагадують ексклюзивні фото, що потрапили у розпорядження "Телеграфу".

Акцію мешканці села Чонгар Генічеського району Херсонської області запланували на першу половину дня 10 березня 2014-го року. До неї долучились і активісти з Мелітополя. Гості взяли з собою державні прапори, а господарі – саморобні плакати з гаслами на кшталт: "За мир на Україні!", "Вибач, Вова, вона обрала іншого!", "Ні війні, ми за мир!", "Херсонщина — це Україна!".

Під прапорами і з антивоєними плакатами люди вийшли на розмову з росіянами, що стояли на Чонгарі

- Військові, які називали себе кубанськими козаками або севастопольським "Беркутом", з’явились у нас 27 лютого, будували барикади, маскували їх, заривали гармати, – розповідала тоді Тетяна Білецька – голова Чонгарської сільської ради. – Перерили поле, засіяне озимою пшеницею, це фермерські землі та землі пайовиків, зайняли кілька приватних об'єктів – ринок, готель, кафе, та пост Державтоінспекції. Бтри селом їздили, люди були обурені, навіть двічі ходили на переговори на їхній блокпост, але безрезультатно.

Серед сходів озимин росіяни нарили ям під стовби, між якими натягнули колючий дрот

Відповідно близькість ворожих позицій зробила неможливими посівні роботи, аграрії боялися лишитися без врожаю, і, як це не виглядає зараз наївно, вірили, що можуть достукатися до людей зі зброєю.

- Люди бояться виходити на поля, бо якщо на тебе дивиться кулемет, це дуже страшно! – наголошувала одна з місцевих жінок. – Обстановка напружена. Хочеться вірити, що все це врегулюють мирно. путін так гарно виступає по телевізору, що він сюди не прислав нікого, але хлопці самі сказали, що вони російські. Ми хочемо врятувати врожай, щоб вся Україна була з хлібом.

Військові називали себе кримськими військами, але на формі мали нашивки "Беркуту"

Закріпити своє звернення чонгарці вирішили, обробивши одне з полів отрутою від шкідників, її підмішали до пшениці, яку планували розкидати по озимих посівах. Звичайно, то була символічна процедура, бо головний посил був в плакатах зі словами "путін геть!", "путін, забери своїх мишей" та намальованими гризунами у військовій формі з російським триколором у руках.

В 2014-му людям здавалось, що до безумного диктатора можна достукатись такими плакатами

- Чому вони стоять на нашій землі? Вона відноситься географічно, за всіма статусами до Херсонської області та Криму не належить! Так, будь ласка, нехай відведуть свої війська на свою територію, он туди, за море. І путін нехай там плаває! Всі! А у нас миші поле з'їдять, чим будемо дітей годувати?

Поле на умовному кордоні місцеві протруїли, намагаючись зупинити мишей

На шляху людей тоді трапилось кілька розтяжок та світлошумових гранат, а просуватися далі не дав "кордон" у вигляді колючого дроту, натягнутого між вкопаному стовпами, та табличками: "Міни. Небезпечно для життя".

В зелених сходах на місцевих чекали "сюрпризи" - розтяжки з гранатами

Протестувальники навідались ще раз до ворожого блокпосту, люди у камуфляжі з шевронами "Беркута" на рукавах наказували людям стояти, а потім вистрілили у повітря, пообіцявши, що далі відкриватимуть вогонь на ураження. Щоб уникнути жертв учасники акції зупинились на відстані, а до озброєних чоловіків наблизились тільки журналісти.

Підпустили до себе оззброєні люди тільки журналістів і то ненадовго

Але розмова не склалась, все, що вдалось почути: "ми представляємо кримські війська", "більшість не вважає цю територію українською", "наша мета не допустити проникнення озброєних злочинців, які збираються тут влаштувати беззаконня", "будемо стояти тут до перемоги".

Чонгарці влаштували перфоманс - лягли на землю, облиті червоною фарбою

Того ж дня на цьому ж блокпості на Чонгарському півострові стався ще один інцидент, сюди прибули активісти з Дніпра. Вони влаштували автопробіг за мир, і знов беркутівці відкривали вогонь з травматичної зброї, забій м’яких тканин отримав вчитель фізкультури з Запоріжжя Олег Мережко.

За дев’ять років – в лютому 2022 років саме через контрольний пункт в'їзду/виїзду "Чонгар", завдавши удару одночасно також КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка", російські війська заходили на материкову Україну в рамках повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що першими на шляху російського війська 24 лютого 2022-го року стали прикордонники, а перша спроба прориву, за даними голови голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, була здійснена ворогом о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону.