Разбор "прилетов": почему так важны джанкойские взрывы – и какие еще цели надо поразить в Крыму

Эксперты рассказали "Телеграфу", о тенденции, которая будет иметь развитие

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в результате взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) в ночь на 21 марта был уничтожен железнодорожный состав с крылатыми ракетами "Калибр". По некоторым данным, в ход пошли беспилотники.

Эксперты рассказали "Телеграфу", о чём говорит джанкойская "бавовна", а также – какие еще цели важно поразить в Крыму.

Нашли слабое звено

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поясняет:

"Мы начинаем отслеживать и каналы доставки высокоточного оружия рф. Базы размещения, нахождения стратегических бомбардировщиков, отдельные аэродромы на территории Беларуси. Концепция нашей разведки и в целом ВСУ следующая – находить места, где можем пресекать такую деятельность до пусков. Да, уже есть высокий уровень поражения летящих по нам ракет и дронов (около 80%). Но, к сожалению, есть и "прилеты". Ни одна ПВО не гарантирует стопроцентного сбития целей. Поэтому давно отрабатывается модель выявления таких опасных объектов. И путей коммуникации. Авиацией, по железной дороге, автотранспортом и так далее. Как правило, это максимально шифруется, скрывается. Но современные средства разведки, в том числе космической, позволяют видеть многое".

Россияне, продолжает генерал, значительно усилили меры по охране аэродромов после того, как произошли атаки в Саратовской, Рязанской, Курской областях После соответствующих взрывов в Крыму, операции в Беларуси (аэродром "Мачулищи", где повредили самолет-наводчик).

А вот перемещение, пути сообщения – слабое звено, подчеркивает Николай Маломуж. И по ним надо бить.

"Нынешний удар по Джанкою – один из таких примеров. Это могут быть беспилотники, проведение диверсионных операций спецслужбами, партизанские действия. Мы сейчас не идентифицируем, каким именно образом был поражен эшелон на станции Джанкой. Мы говорим о том, что удар могли нанести несколькими способами", – поясняет эксперт.

То, что Украина начала уничтожать ракеты на путях их доставки к месту назначения, говорит о том, что мы совершенствуем навыки проведения разведки и соответствующих активных мероприятий, акцентирует генерал.

"Искать носители – не всегда дает результат. Те же подлодки сложно и обнаружить, и достать. То же самое касается кораблей-ракетоносцев. Они наносят удары с дальнего расстояния, с 500—600 км. Бороться с ними тяжело. Но мы, похоже, нашли другой выход. Надеюсь, данная тенденция будет иметь развитие, – говорит Николай Маломуж. – Тем более что соответствующих средств у нас становится всё больше. Украина имеет около 50 типов различных беспилотников. И разведчиков, и ударных. Разной дальности. Некоторые – до тысячи км. Мы становимся высокотехнологичным государством в военном плане. Будем иметь всё больший перевес, эффективно уничтожая живую силу, вооружение, боеприпасы противника на путях коммуникации, на подходах к фронтам или базам дислокации, пусковым установкам, аэродромам".

Куда нам следует целить и почему оккупантам надо бежать

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко считает очень важным, что удар пришелся по узловой станции Джанкой, причем, как сообщает ГУР, по эшелону, который вез "Калибры".

"Ранее, в мирное время, когда составы шли с материковой части Украины, эта станция была основной. Далее дорога разветвлялась – на Симферополь и Севастополь, уходила на Керчь, Феодосию и так далее. По сути, это основной грузовой транспортный узел, который оккупанты сейчас используют в обратном направлении", – поясняет эксперт.

По его словам, мы увидели очередной пример, что спокойной жизни оккупантам и их войскам не будет нигде.

"Если они, условно говоря, могут защитить севастопольские бухты, насытив системами ПВО, то все транспортные артерии, логистические цепочки, без которых та же военно-морская база рф не может эффективно функционировать, россияне защитить не способны. И тут нам в помощь – партизанские действия, беспилотники, другие механизмы воздействия", – подчеркивает Андрей Сенченко.

Что касается других целей, то конкретно называть их нельзя, чтобы оккупанты не стали их мощно укреплять. Но в общих чертах они понятны.

"И я как человек, который долго работал в Крыму, в крымском правительстве, знаю эти болевые точки", – отмечает эксперт.

Если вкратце и без географических привязок, то они следующие:

узловые станции;

места хранения топлива;

объекты размещения российских военных (как личного состава, так и техники);

аэродромы (а их до оккупации 2014 года было 13, в разном состоянии).

"Оккупанты всё более явно ощущают, что Крым превращается из глубоко тылового района, как они надеялись, в зону, где "прилететь" может что угодно, когда угодно и куда угодно. Важно, чтобы такими действиями мы породили у противника понимание необходимости как можно быстрее уносить ноги, – считает Андрей Сенченко. – После того, как будет перерезан так называемый "сухопутный коридор" и прекратит функционировать крымский мост (а это обязательно произойдет), Крым окончательно превратится в военном смысле в остров. И тогда оккупантам останется беспорядочное бегство по типу того, как бежала когда-то Белая армия".