Публикуют лишнее: в ВСУ анонсировали "серьезные решения" для украинских Telegram-каналов

Спикер сил ПВО предупредил нарушителей об ответственности

В Украине администраторов Telegram-каналов, которые обнародуют информацию о расположении украинского ПВО и его слабых мест, могут привлечь к уголовной ответственности.

Об этом в среду, 22 марта, во время эфира всеукраинского телемарафона "Единых новостей" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. По его словам, администрация таких каналов должна четко отдавать себе отчет, что их действия — это преступление против Украины и ее мирного населения. Также он добавил, что уже в ближайшее время планируется принятие надлежащих мер по наказанию публикующих в свободный доступ "лишнюю" информацию, что в дальнейшем видит враг.

"Вы видите, какое количество телеграмм-каналов сейчас создано. Кто их контролирует, это чрезвычайно важный вопрос, он в конечном счете по состоянию на данный момент нуждается в особом контроле. Речь идет не об официальных ТГ-каналах руководителей (местных властей – ред.), а тех, что информируют о движении вражеских ракет, "Шахедов" и т. д. Хотел бы отметить, что в ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого, потому что некоторые телеграмм-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА и ракет, есть скриншоты из системы "Вираж планшет", как они их получают это еще отдельный разговор. На тех скриншотах указывается время и место нахождения (вражеских) дронов или их исчезновение с радаров", — пояснил он.

Кроме того, Игнат добавил, что публикование скриншотов и обнародование сообщений, в которых содержится время и движение вражеских воздушных объектов в реальном времени, категорически запрещается. По его словам, именно эти данные враг будет иметь возможность использовать в дальнейшем для планирования новых атак.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время юбилейного заседания "Рамштайна" было принято решение о выделении Украине нового пакета военной техники и финансовой помощи от партнеров. В них вошли и современные силы ПВО, защищающие украинское небо от вражеских российских снарядов.