Офицер-десантник "Купол" рассказал об отношениях с командованием ДШВ после резонансного интервью WP

Офицер говорит, что хотел изменить армию к лучшему, а не "втаптывать ее в грязь"

Украинский майор ВСУ, боец Десантно-штурмовых войск Анатолий Козел ("Купол") прокомментировал скандал, который возник вокруг его интервью изданию WP.

Как сообщил он в своем Facebook, он продолжает общаться с руководством ДШВ и призвал не искать врагов среди своих, поскольку сила украинцев в единстве.

"Недавно я дал интервью в WP – уважаемое издание. Говорил откровенно, долго, как умел. Рассказал и забыл – на фронте есть более важные дела. Но когда поднялась шумиха, пересмотрел конечный результат – и сам был поражен, насколько все как-то не так", — отметил он.

По его словам, опубликованный изданием текст является лишь частью от того, что он говорил и вовсе не тем, что он хотел донести людям. В частности "Купол" отметил, что его критика была направлена на то, чтобы улучшить украинскую армию, а не втоптать ее в грязь.

Вместе с тем, он подчеркнул, что все сказанное было его субъективным мнением, а не официальной позицией руководства ДШВ.

"Впрочем, сейчас я с ним общаюсь. Есть конструктивный диалог и понимание того, что нужно изменить, чтобы потерь было меньше, а успехов больше", — добавил украинский защитник.

Как сообщалось ранее, скандал возник после того, как военнослужащий откровенно рассказал журналистам о сложностях войны. Причем "Купол" акцентировал внимание, что пока нужно улучшить подготовку солдат ВСУ для анонсированного властями успешного контрнаступления. После этой публикации комбата понизили в должности, а он в ответ написал рапорт на увольнение. При этом за офицера публично вступились многие его побратимы.