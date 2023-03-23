"Хотел, чтобы украинцы говорили по-украински": на фронте погиб создатель проекта "Моя Мовна Стійкість"

Воин встал на защиту родины в первый день полномасштабного вторжения

В Украине продолжается войны с российскими оккупантами, которая ежедневно уносит жизни наших граждан. Одна из таких трагических новостей всколыхнула общественную инициативу "Моя Мовна Стійкість". На погиб фронте её руководитель.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Руслан Стороженко с позывным "Творецкий" встал на защиту родины в первый день полномасштабного вторжения россии в Украину. Воин даже находясь на фронте находил время для другой своей борьбы — языковой. Ведь больше всего он хотел, чтобы украинцы говорили по-украински. Именно по этому 9 мая 2020 года он создал инициативу "Моя Мовна Стійкість", работу которой он продолжал координировать даже на войне.

"Он знал, что язык для государства имеет ключевое значение, поэтому на этом фронте сражался непрерывно…Руслан говорил: "Чтобы делать дело качественно, ты должен этим жить". И он жил. Где бы ни был, каждый день он мониторил новости об украинском языке, знал все связанные события, отвечал на ваши комментарии. И радовался всякий раз, когда видел, как наши публикации распространяют. Он не испытывал страха ни перед внутренним врагом, защищающим российское, ни перед оккупантом, пришедшим сюда и принесшим российское. Создатель при жизни сделал многое, чтобы его дело жило. Но уже с неба увидит, как все украинцы откажутся от вражеского и будут лелеять свой язык", — говорится в сообщении.

Прощание с Творцом прошло 22 марта в городе Корсунь-Шевченковский.

Для справки: Инициатива "Моя Мовна Стійкість" занимается воспитаним языковой устойчивости украинцев и помогает украинцам переходить с русского на родной язык.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб чемпион Украины, бывший регбист Александр Морев.

Также мы сообщали, что под Бахмутом погиб украинский военный и музыкант Руслан Якибчук.