Залужный показал, как работают "Паладины" ВСУ под Бахмутом (видео)

Артиллеристы хвалят американскую САУ и отмечают, что она дает преимущество в дальности поражения

Украинские артиллеристы ни на день не прекращают уничтожать врага. В этом им помогают САУ Paladin, которые ВСУ получили от США.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео работы воинов на Бахмутском направлении. Артиллеристы отмечают, что САУ M109A3GN Paladin крайне мобильная и точная в работе.

В день 155-мм САУ делает в среднем 20-30 выстрелов, а до этого был период, когда в день делалось по 50 выстрелов в сторону врага, и даже по 80.

Кроме того, от эффективности работы орудия зависит настроение и боевой дух личного состава. Если работа идет слажено и оружие работает на отлично, то с позиций все возвращаются в хорошем расположении духа. На передовой САУ Paladin служат больше полугода, и военные не могут ничего плохого сказать об их работе.

"Сейчас очень сильно выигрывает дальность. Дальность выстрела, дальность полета снаряда, а также точность. В нашем деле нужна точность", — рассказывает один из артиллеристов о преимуществах гаубицы Paladin.

САУ Paladin была создана в 1953–1960 годах в США и до 2003 года была неоднократно модернизирована. Современные экземпляры оснащены броней по всему корпусу и на башне, которая защищает от осколков и стрелкового оружия. В минуту она делает от 1 до 4 выстрелов на расстояние до 30 км.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ впервые использовали пакистанские снаряды. Скорее всего, такие ракеты поставлены нашей стране не напрямую, а через закупки союзников.