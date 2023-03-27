Укр

Залужный показал, как работают "Паладины" ВСУ под Бахмутом (видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
2056
САУ Paladin работает на передовой Новость обновлена 27 марта 2023, 20:35
САУ Paladin работает на передовой. Фото Скриншот видео

Артиллеристы хвалят американскую САУ и отмечают, что она дает преимущество в дальности поражения

Украинские артиллеристы ни на день не прекращают уничтожать врага. В этом им помогают САУ Paladin, которые ВСУ получили от США.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео работы воинов на Бахмутском направлении. Артиллеристы отмечают, что САУ M109A3GN Paladin крайне мобильная и точная в работе.

В день 155-мм САУ делает в среднем 20-30 выстрелов, а до этого был период, когда в день делалось по 50 выстрелов в сторону врага, и даже по 80.

Кроме того, от эффективности работы орудия зависит настроение и боевой дух личного состава. Если работа идет слажено и оружие работает на отлично, то с позиций все возвращаются в хорошем расположении духа. На передовой САУ Paladin служат больше полугода, и военные не могут ничего плохого сказать об их работе.

"Сейчас очень сильно выигрывает дальность. Дальность выстрела, дальность полета снаряда, а также точность. В нашем деле нужна точность", — рассказывает один из артиллеристов о преимуществах гаубицы Paladin.

САУ Paladin была создана в 1953–1960 годах в США и до 2003 года была неоднократно модернизирована. Современные экземпляры оснащены броней по всему корпусу и на башне, которая защищает от осколков и стрелкового оружия. В минуту она делает от 1 до 4 выстрелов на расстояние до 30 км.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ впервые использовали пакистанские снаряды. Скорее всего, такие ракеты поставлены нашей стране не напрямую, а через закупки союзников.

Теги:
#САУ #ВСУ #Валерий Залужный #Paladin