Оккупанты меняют тактику под Бахмутом и безуспешно атакуют Авдеевку: актуальные карты боев

Под Авдеевкой и Донецком не прекращаются попытки вражеского наступления

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта, где сосредоточено огромное количество вражеских солдат, включая "вагнеровцев". По сообщению западных аналитиков, при штурме города ЧВК могла потерять значительное количество вражеской силы. Однако это не останавливает противника от попыток захватить Бахмут. Также продолжаются отдельные наземные атаки вблизи Купянска и линии Сватово-Кременная.

Детальнее о ситуации на разных направлениях фронта рассказали в свежем отчете Института изучения войны. Отмечается, что некоторые наступательные действия враг продолжал в окрестностях Донецка, а также под Авдеевкой.

Следует добавить, что российский диктатор пути назначил одного из известных предателей, бывшего самопровозглашенного "министра обороны" т.н. "ДНР" Александра Ходаковского региональным представителем Росгвадии. Аналитики считают, что таким образом в кремле надеются усилить принудительную мобилизацию в Донецкой области, чтобы как-то уравновесить значительные потери, полученные за время войны.

Карта боев в Украине 31 марта

Восток Украины

Донбасс продолжает быть основным полем боя русско-украинской войны. За прошедшие сутки армия рф осуществила несколько ограниченных наземных атак на северных подступах к Купянску и вдоль линии Сватово-Кременная. Наступление врага было успешно отражено под Берестовым, Стельмаховкой, Кузьминым и Выемкой. Регулярно обстреливаются населенные пункты между Купянском и Лиманом. По всей вероятности, на этом направлении россияне могли увеличить количество своих потерь из-за применения своей классической тактики ведения боев.

Карта боев на востоке Украины 31 марта

Российские источники сообщали о возможных столкновениях войск под Невским, Новоселовским и Белогоровкой. Официально не подтверждено, однако враг мог совершить отдельные атаки на Крахмальное, Терны и Стельмаховку. Об успешности таких операций пока неизвестно.

В Бахмуте продолжаются жестокие бои, враг мог частично продвинуться на южных окраинах города. Также "вагнеровцы" регулярно штурмуют промзону на севере города и пытаются продвинуться в центре вблизи городского рынка. Враг сообщал также и о якобы захвате местной администрации, но подтверждений этому факту найти не удалось.

Карта боев за Бахмут 31 марта

Наибольшее давление на Бахмутском направлении, кроме самого города, продолжается вблизи населенных пунктов Хромово, Богдановка, Миньковка, Ивановское и Предтечино. Украинские военные смогли успешно отразить попытки наступления в районе Орехово-Васильевки. Несмотря на засилье вражеских военных, их давление на этом участке фронта за последние несколько дней значительно уменьшилось. Не исключено, что россияне пытаются изменить тактику боя, больше фокусируясь на удержании отдельных направлений. Это свидетельствует о вероятном отказе от осуществления полного окружения Бахмута.

Продолжаются бои и под Донецком, а также Авдеевкой. За прошедшие сутки оккупационная армия безуспешно пыталась наступать под Новобахмутовкой, Новокалиновым, Степным, Северным, Водяным, Первомайским, Марьинкой и Красногоровкой. Также велись бои в 5 км от Авдеевки, под Каменкой.

Карта боев на Донбассе 31 марта

На западе Донбасса особых продвижений врага замечено не было, хотя боевики "ДНР" заявляли о вероятном продвижении под Угледаром. Официального подтверждения со стороны украинского Генштаба не было.

Юг Украины

Особой информации западные аналитики по южным регионам не разглашают. Это может свидетельствовать об активной подготовке украинских военных к контрнаступлению на этом участке фронта. Между тем, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во второй раз совершил визит на территорию захваченной россиянами ЗАЭС, проинспектировав нынешнюю ситуацию. Пока оккупанты не собираются покидать территорию станции, наращивая свое присутствие и давление на местных работников, чтобы те заключали контракты на работу с "Росатомом".

Карта боев на Запорожском направлении 31 марта

За прошедшие сутки россияне продолжали обстрел мирных городов и сел в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Без ответа от наших защитников оккупанты не остались. В частности, в ISW акцентируют внимание на взрывах, произошедших на российской авиабазе в Гвардейском (полуостров Крым). Аналитики утверждают, что сетью уже разошлись отдельные спутниковые снимки, подтверждающие наличие боевых самолетов на этом аэродроме. Неизвестно, удалось ли уничтожить при взрыве технику, однако российские пропагандисты пытались отрицать причастность ВСУ к взрывам. Они заявляли об утилизации старых боеприпасов, которые вроде бы и вызвали столь громкие звуки.

Карта боев на юге Украины 31 марта

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему весеннее наступление не следует считать переломным моментом в полномасштабной войне с россией. Свою точку зрения высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Также мы писали, из-за каких моментов прорыв ВСУ на линии фронта может быть несколько отсроченным.