Тысячи наемников и "новобранцев": в США сказали, сколько "вагнеровцев" штурмуют Бахмут

ЧВК "Вагнер" продолжает попытки захватить Бахмут, но в США не верят в успех их наступления

На сегодняшний день в Бахмуте воюет около 6 тысяч наемников из ЧВК "Вагнера", кладбище которых в россии стремительно расширяется. Кроме того, оккупанты планируют задействовать еще около 20-30 тысяч новобранцев.

Об этом в своем докладе рассказал генерал Марк Милли Комитету Палаты представителей США, передает CNN. Он подчеркнул, что наемники обречены на смерть — ВСУ не оставляют им ни единого шанса.

"Они (бойцы ЧВК "Вагнер" — ред.) сейчас ведут боевые действия в первую очередь в Бахмуте. Вероятно, речь идет о 6000 или около того настоящих наемниках и, возможно, еще 20 000 или 30 000 новобранцев, которых они получают, многие из которых поступают из тюрем", — сказал Милли.

Генерал американской армии подчеркнул, что "вагнеровцы" понесут серьезные потери в Бахмуте, ведь "украинцы наносят этим ребятам много смертей и разрушений". Но США также беспокоит сотрудничество россии с Ираном и Китаем. Эти три страны доставят в ближайшие несколько лет много хлопот миру.

"Я бы не назвал это настоящим полным союзом в реальном смысле этого слова, но мы видим, как они (россия и Китай, – ред.) сближаются, и это хлопотно. А потом, если добавить Иран… эти три страны вместе будут проблематичны еще много лет, я думаю, особенно россия и Китай из-за их способности", — считает генерал Марк Милли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что потери россиян перевалили за 200 тысяч. В Пентагоне отмечают, что россияне практически не демонстрируют никакого продвижения, однако несут огромные потери.