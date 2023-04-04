В Раде хотят демобилизовать часть военных: о ком речь

Законопроект уже одобрили и рекомендовали к голосованию

В Украине предлагают демобилизовать со службы военных, которые потеряли родственников на войне. Соответствующий законопроект одобрили и рекомендовали к голосованию на заседании Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Целью документа является расширение перечня оснований для увольнения с военной службы во время военного положения.

"Предлагается установить дополнительное основание для увольнения с военной службы во время военного положения военнослужащим чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время действия военного положения", — говорится в документе.

Отмечается, что ранее парламентом уже был принят закон, предусматривающий, что не подлежат призыву лица, близкие которых погибли или пропали без вести во время войны.

При этом, стоит упомянуть, что в Верховной Раде уже более полугода не рассматривается законопроект №8061. Его цель — предоставить вернувшимся из плена лицам право на увольнение с военной службы и отсрочку от призыва во время мобилизации.

Ранее мы писали о том, что части мужчин могут разрешить покинуть службу в армии.