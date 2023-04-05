Журналисты показали, во что превратился Бахмут спустя семь месяцев боев

Оборона города-крепости продолжается

Несмотря на то, что оккупанты смогли продвинуться в Бахмуте и даже установили свой флаг над разрушенным зданием городской администрации, бои в городе продолжаются и до полного его захвата еще далеко.

В городе-крепости побывали украинские журналисты, которые показали, как выглядит город по состоянию на начало апреля. Соответствующий репортаж был обнародован в YouTube-канале Новинарня.

"В первые два дня апреля российские войска, в том числе наемники ЧВК "Вагнер", продвинулись в центр Бахмута. Однако бои за город продолжаются, вооруженные силы Украины удерживают часть населенного пункта, и каждый метр продвижения дается врагу очень дорого", — говорится в подписи к видео.

В сюжете фронтовому корреспонденту Стасу Кухарчуку удалось поговорить с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады и бойцами 93 ОМБр "Холодный яр" и расспросить их о том, как обстоят дела в городе.

Кроме того, журналистам удалось показать то, во что город превратился спустя семь месяцев боев

Напомним, на днях Бахмут посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, который оценил обстановку в городе.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему оборона Бахмута столь важна.