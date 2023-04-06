россия выводит часть своих войск из Беларуси: сколько остается

В настоящее время в Беларуси находится около 4 тысяч российских солдат

Оккупанты хотят усилить свою группировку войск на востоке Украины и для этого хотят вывести часть своих подразделений из Беларуси.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина.

"Ранее мы сообщали, что на территории Беларуси находится около четырех тысяч российских военных. После тех мероприятий, которые сейчас начались, их количество еще снизится", — сказал он.

По его словам, ГПСУ обладает информацией, что россияне намерены вывести оттуда около двух тысяч человек и перебросить их на Донбасс.

Что касается белорусских подразделений, то в их действиях ничего не поменялось и они по-прежнему находятся на некотором расстоянии от границы. При этом украинские пограничники готовы к любому развитию событий, а потому укрепление государственной границы и пограничных территорий продолжается.

Как сообщалось ранее, в начале апреля белорусский диктатор александр лукашенко отдал приказ начать проверку армии. При этом в сообщении минобороны страны говорилось, что мероприятие "носит комплексный характер" и нужно для того, чтобы определить уровень подготовки командиров и их подчиненных в условиях высшей степени боевой готовности.