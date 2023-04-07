Без НАТО и с замороженным конфликтом: СМИ спрогнозировали, что будет с Украиной после контрнаступления
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Запад готовит план по гарантированию безопасности Украины
На фоне сообщений о том, что ВСУ готовят контрнаступление на оккупированные россиянами территории, на Западе все чаще намекают о создании "всеобъемлющего политико-экономического конструкта", который должен защитить Украину от повторного вторжения. Однако он не предусматривает быстрого вступления в НАТО.
Как сообщается в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung, обсуждается вариант предоставления Украине гарантий безопасности без присоединения к Альянсу или к ЕС.
При этом один из дипломатов, имени которого издание не сообщило, говорит, что в качестве основы может быть взят союзный договор между США и Израилем.
Основная идея заключается в том, что вследствие успешного контрнаступления ВСУ и возвращения к границам 24 февраля 2022 года, Украину склонят к перемирию в одностороннем порядке, а россия будет остановлена гарантиями безопасности. Таким образом война будет заморожена.
Кроме того, отмечается, что своими планами по контрнаступлению украинское руководство не делится даже с союзниками.
Издание также сообщает, что на Западе нет единого мнения относительно членства Украины в НАТО, а потому союзники планируют разработать общую позицию до 11 июля, когда начнется саммит Альянса в Вильнюсе.
Как сообщалось ранее, Литва, которая в этом году принимает саммит НАТО, приняла резолюцию о приглашении представителей Украины на эту встречу.