Контрнаступление ВСУ: Данилов высказался о "волшебных датах" и главной ошибке путина

Время играет не в пользу путина, но и Украина ничего не ждет

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал анонсируемое многими контрнаступление ВСУ. Он объяснил, что наши воины не ждут никаких "волшебных дат" для начала активных действий, а они на самом деле проходят ежедневно, просто о них не говорят, потому что чрезмерная огласка идет не на пользу Силам обороны.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж не в пользу планов сил обороны Украины", — подчеркивает Данилов.

Он также дал понять ошибочность мнения, что время играет на руку россии.

"Все эти разговоры, что время играет на стороне врага, ничего не стоят. кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, будь то "Запад устанет от Украины", поможет ли Китай или когда изберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты". путин исчерпал свой временной предел. То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни через год, ни через два, ни через три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала. Так на чьей стороне играет время?", — говорит секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы писали, что на самом деле контрнаступление ВСУ уже началось. По мнению полковника запаса Романа Свитана, в настоящий момент проходит его первый этап, который может продлится до месяца.