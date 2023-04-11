Ожесточенные сражения продолжаются не только в Бахмуте: свежие карты боев в Украине

Россияне на оккупированных территориях ожидают контрнаступления ВСУ

Российские оккупанты не останавливают попыток протиснуть украинскую оборону на востоке страны, а на юге сами активно готовятся обороняться. Враг роет окопы, в частности возле Васильевки Запорожской области.

По данным Института изучения войны, российские войска постепенно продвигаются в Бахмуте. В других направлениях продолжаются активные бои.

Генштаб сообщает о стычках с врагом на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражены 52 атак врага.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Оккупанты в Луганской области наступали возле Макеевки, Червонопоповки, Белогоровки. Все — у Кременной. По данным DeepState, враг наступает в Серебрянском лесничестве с севера и востока.

Карта боев в Луганской области

Враг продолжает атаковать Бахмут. Аналитики считают, что у оккупантов есть продвижение на этом направлении, но потери возможны значительные. Так, враг мог продвинуться северо-западнее Хромового, юго-западнее Бахмута и севернее Сакко и Ванцетти. Генштаб зафиксировал атаки врага у Григоровки и Хромового.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях объектами атак врага стали Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка. Темп наступления россиян немного замедлился, но наступления в Авдеевке и Марьинке остаются ожесточенными.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают укреплять оборону — оборудуют и минируют позиции, копают новые окопы. Враг продолжает артиллерийские и ракетные удары по югу Украины.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал об утечке данных из Пентагона. В ведомстве его подтвердили, указав, что это чревато проблемами с нацбезопасностью США. Напомним, там были и данные, касающиеся украинской армии.