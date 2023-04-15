Оккупанты продвигаются в Бахмуте: свежие карты боевых действий

Враг обстреливает юг и восток, на ЗАЭС сложилась сложная ситуация

Российские оккупанты не прекращают давление на линию фронта на востоке Украины. Враг продолжает наступать на нескольких направлениях.

Так, по данным Института изучения войны (ISW), враг наступал близ Кременной, однако украинские военные "прорабатывали" тыловые районы Луганщины. Войска рф активны в Бахмуте и вблизи Донецка.

Генштаб сообщает, что боевые усилия враг сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Бахмут и Марьинка – главные очаги боев. В сутки отбиты 56 атак россиян.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг вел наступление у Дибровы и Белогоровки на Лиманском направлении. По данным DeepState, враги улучшили тактическое положение у Белогоровки. Коллаборанты с оккупированных территорий заявляют об обстрелах со стороны ВСУ Рубежного и Троицкого. По мнению россиян, украинцы готовятся к контрнаступательным операциям и к усилению диверсионной деятельности.

Карта боевых действий в Харьковской и Луганской области

В Бахмуте идет оборона от сил врага. Оккупанты пытаются закрепиться у вокзала, продолжаются тяжелые бои. Геолокация подтверждает продвижение врага в юго-западной части города и успехи в северо-западной. Бои продолжаются вблизи "Аллеи роз" и железной дороги. Враг заявляет о попытках продвинуться у Предтечиного, Хромового, Богдановки.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг наступал у Новокалинового и Первомайского. Темп уходит из-за погоды, сообщают DeepState. Продолжается оборона Марьинки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска продолжают создавать угрожающую ситуацию на АЭС в Запорожской области. Уровень Каховского водохранилища выше минимально необходимого всего на два метра. Оккупанты продолжают находиться на Кинбурнской косе, несмотря на лесные пожары, ими устроенные, выжившие множество заповедной природы. Войска рф продолжают регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя и в Херсонской области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские элитные войска не только потеряли большую часть своего состава. Они снижают общую боеспособность, пополняясь плохо подготовленным мобилизованным персоналом и добровольцами.