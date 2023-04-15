Партийцев Порошенко заподозрили в странной рекламе в Киеве (фото)

Киевляне возмущены давлением на жителей города в вопросе переименования проспекта

В Киеве на Воздухофлотском проспекте заметили странный баннер, который жителям столицы показался похожим на рекламу политической силы Петра Порошенко "Европейская солидарность".

На баннер с призывом к киевлянам голосовать за улицу Европейского союза (ЕС — также аббревиатура партии "Европейская солидарность") обратили жители города, фото активно расходится в социальных сетях.

В свою очередь военный Олег Симороз настаивает на том, что политическая сила преследует цель пиара на новом названии проспекта.

"Война, военное положение, могли бы эти огромные рекламные деньги тратить на что-то другое – скажете вы. А когда это останавливало олигархические силы в желании попиариться? С одной стороны пафосные разговоры о "всем фронте", но при этом несколько миллионов на политическую агитационную рекламу тоже не помешают…" — пишет он.

На баннер также обратила внимание известная волонтер, парамедик, депутат Киевского городского совета от партии "Голос" Алина Михайлова.

По словам Михайловой, лично она видит в нем скрытую рекламу партии бывшего президента Украины.

"Я категорически против политических игрищ, ломаний через колено, манипуляций общественным мнением и переименований киевских улиц ради политических баллов. Именно это происходит с Воздухофлотским проспектом, который одна партия очень хочет переименовать в проспект ЕС. Угадайте, какая партия", — пишет она.

Также волонтер заявляет, что представители "ЕС" намеренно начали активно продвигать мысль о том, что данный проспект – прославление российской авиации, которая сегодня бомбит Украину.

Михайлова также опубликовала скрины, на которых киевлян призывают поддержать решение о переименовании.

"Это пример того, как НЕ должно происходить переименование. Потому что даже если намерения хороши, политизация гадит любой процесс. К счастью, киевляне все понимают. Первые дни разрыв между Воздухофлотским и проспектом ЕС был более 20%. Так продолжалось несколько дней, а сейчас он сократился до 5%", — завершила она.

В свою очередь, в ЕС заявили, что власть использует админресурс, чтобы не менять название проспекта.

В ЕС призывают голосовать за смену названия проспекта

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