Родственникам пропавших без вести военнослужащих положены выплаты: как их получить

Что нужно для получения выплат родственниками пропавших без вести военнослужащих

Украина уже больше года находится в состоянии полномасштабной войны против российских оккупантов и за это время немало украинских защитников пропали без вести. Родственники этих бойцов могут рассчитывать на получение социальных гарантий от государства.

Как объяснил омбудсмен Дмитрий Лубинец, любые выплаты от государства возможны лишь если факт пропажи или плена был подтвержден.

Указанные выплаты могут получить:

жена/муж пропавшего военнослужащего или совершеннолетние дети, в случае если супруга нет;

опекун несовершеннолетних детей с инвалидностью;

лица, которые находились на содержании военнослужащего;

родители, если военнослужащий не состоял в браке и не имеет детей.

Чтобы получить выплаты, необходимо подать соответствующее заявление на имя командира воинской части. К заявлению также стоит приложить следующие документы:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве, регистрации места жительства/нахождения;

справку о регистрации места проживания членов семьи, в случае если в паспорте такая информация отсутствует;

копию свидетельства о браке, при наличии;

копии свидетельств о рождении детей, при наличии;

копию справки об идентификационном коде.

Стоит отметить, что в выплатах могут отказать. Это происходит, если военнослужащий добровольно сдался в плен, самовольно покинул воинскую часть или дезертировал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты могут получить военнослужащие, которые находятся на ротации.