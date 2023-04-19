Гибель экснардепа Барны: побратимы воина сделали заявление

Бывший политик был в составе группы, штурмовавшей враждебные позиции

Сослуживцы бывшего народного избранника Олега Барны официально подтвердили смерть защитника. По их словам, Барна, находясь в звании старшего сержанта, одним из первых согласился войти в группу, осуществлявшую штурм позиций россиян.

Детали сообщили представители 68 ОЕБР Вооруженных сил Украины на своей странице в Instagram. Военные говорят, что Барна был помощником гранатометчика, достойно выполнявшим все поставленные перед ним боевые задачи.

"Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты", — подчеркнули собратья погибшего.

Следует добавить, что в целом задачу, которую получили наши защитники, удалось выполнить — враг был выбит из предыдущих позиций. Однако, к сожалению, за это несколько военных заплатили своей жизнью. Среди них был и Олег Барна, не доживший всего день до своего 56-летия.

Собратья подтвердили гибель Барны

Отметим, что первоначально смерть Барны не подтверждал его брат Степан, о чем на своей странице в Facebook сообщал пятый президент Петр Порошенко. Как известно, именно в его команде Олег Барна был когда стал народным депутатом. Порошенко выражал надежду, что экс-коллега окажется среди раненых, однако, к сожалению, этого не произошло.

Чтобы ситуаций, когда информирование о гибели военного является неточным или вообще неправдивым, в Минобороны просят распространять только проверенные данные о павших героях. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, родственники бойцов не должны узнавать их смерть из интернета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем именно запомнился украинцам Олег Барна за время своей работы в Верховной Раде.

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