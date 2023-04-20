Кто из россиян чаще всего сдается в плен: в проекте "Хочу жить" дали ответ

Россияне изучают возможность сдаться в плен ВСУ еще до того, как попадают на фронт

Российские военнослужащие на фоне готовящегося контрнаступления ВСУ все чаще сдаются в плен. Добровольно идут на этот шаг в большинстве своем мобилизованные, а не кадровые военные.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко. Более того, некоторые из них изучают этот вопрос еще до того, как попадают на фронт.

В плен оккупанты попадают либо на поле бое, либо по собственной инициативе через проект "Хочу жить". В рамках этой инициативы Украина помогает россиянам перейти на нашу сторону и дает гарантии безопасности после этого. С каждым оккупантом все проводится индивидуально в связи с тем, что ситуация на фронте быстро меняется.

"У нас не работает шаблонная система: "Иди в такую точку за два часа тебя заберут". Над каждой операцией выхода мы работаем индивидуально. Если россиянин на момент звонка на горячую линию находился условно под Авдеевкой, уже завтра он может оказаться на другом направлении, потому что получил соответствующий приказ от командования. Соответственно, нужно подстроиться под новые условия", — рассказал Виталий Матвиенко.

Порой самый опасный вариант для обоих сторон — это привлечение дрона. Для сдачи в плен при помощи БПЛА разработана специальная инструкция, с которой оккупанта знакомят во время обращения на горячую линию. Бывают ситуации, когда военные звонят не сами, а просят друзей или родственников. Это происходит из-за того, что солдаты "второй армии мира" боятся наказания от своих командиров, если те узнают о желании сдаться в плен. Но, несмотря на это, интерес к проекту не угасает.

За семь месяцев существования проекта "Хочу жить" на сайте зафиксировано 30 млн посещений, 25 из которых осуществили пользователи из россии.

"Спрашиваешь пленных, а почему же они участвуют в войне, отвечают, что подневольные, в политике не разбираются. То есть преступный режим приказывает: "Иди и умри за меня. Ты ведь не разбираешься, а я разбираюсь, но для меня твоя жизнь ничего не стоит". И россияне на эти условия принимают. Но есть среди них адекватные, преимущественно мобилизованные, те, кого как пушечное мясо бросают на фронт. Вот они уже в плену со слезами на глазах извиняются за действия российских военных, в целом россии на территории Украины. И наш проект "Хочу жить" он как раз для тех, кто думает и реально оценивает происходящее", — констатирует представитель проекта.

Подробнее о сдаче в плен российских солдат читайте в материале: "25 миллионов посещений из россии и тысячи заявок о желании сдаться в плен. Как работает проект "Хочу жить".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие выплаты положены семьям пленных украинских военных. Оказывается, не все члены семей, чьи мужья или жены-военнослужащие попали в плен, имеют право на денежную компенсацию от государства.