Освобождал Бучу и Ирпень: на войне погиб опытный командир (фото)

У воина осталась жена, две дочери и внучка

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно забирает жизни наших защитников. Трагическая новость пришла в семью старшего сержанта и командира отделения Валерия Шитого. Воин долгое время считался пропавшим без вести, но ДНК экспертиза подтвердила худшее.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Валерий Шитый родился 24 февраля 1972 года в городе Киев и проживал в Ирпене. Мужчина встал на пути воина еще до полномасштабного вторжения и брал участие в АТО. После 24 февраля он уже во второй раз отправился на войну в качестве старшего сержанта, командира отделения, командира машины взвода технической разведки 65 механизированной бригады. Он участвовал в освобождении Ирпеня, Бучи и Мощуна.

Летом 2022 года герой пропал без вести, а на днях ДНК-экспертиза подтвердила худшее-воин погиб 28 июля во время выполнения боевого задания в поселке Нестерянка Запорожской области.

"У него осталась жена, две дочери и внучка…Светлая память Герою Украины! Искренние соболезнования родным!", — пишет чиновник.

Напомним, ранее мы писали, что На Донбассе погиб известный украинский адвокат Александр Поливодский.

Также мы сообщали, что на Донбассе погиб молодой украинский герой, который был был одним из лучших в ХНУ и сдал ВНО на максимальный балл.