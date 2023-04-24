Украина выводит основные войска из Бахмута? Испанские СМИ "узнали секрет"

Ситуация в Бахмуте остается напряженной, а ВСУ якобы выходят из города

ВСУ продолжают держать оборону Бахмута в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны россиян. Однако некоторые источники утверждают, что основные части уже отведены, а в городе осталось несколько бригад.

Об этом сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на свои источники. Также источники утверждают, что основная масса техники ВСУ двигается в сторону выезда из Бахмута по единственной оставшейся дороге жизни.

"Там осталась только пара хороших бригад, остальные ушли. Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделаем это очень скоро", — заявил источник издания.

Стоит отметить, что командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский не подтверждает эту информацию. По его словам, враг пытается наступать в пригородах Бахмута, но терпит неудачи. Однако ВСУ не только держат оборону Бахмута, но еще и проводят контратаки. Это позволяет изматывать силы противника и уничтожать его резервы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США в начале 2023 года предлагали Украине отступить из Бахмута, так как считали, что город будет быстро захвачен российскими войсками. Это стало известно из слитых в сеть секретных документов Пентагона.