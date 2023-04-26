Враг может иметь продвижение под Авдеевкой: свежие карты боев в Украине

Враг усиленно обстреливает позиции военных и гражданских городов в прифронтовой зоне

Российские оккупанты неустанно атакуют на востоке Украины. Враг пытался продвинуться на линии Сватово — Кременная, в окрестностях Бахмута, возле Авдеевки.

По данным Института изучения войны, российские источники отрицают занятие украинскими войсками позиций на восточном берегу Днепра в Херсонской области. Генштаб ВСУ сообщает, что враг атаковал на трех направлениях.

Всего на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в сутки отражены 39 попыток прорыва. Самые ожесточенные бои — в Бахмуте и Марьинице.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Купянском и Лиманском направлении враг не атаковал. DeepState сообщает о продолжающихся локальных боях вдоль линии столкновения. Враг артиллерией пытается оттеснить украинских военных. По данным командующего Восточной группой войск Украины генерал-полковника Александра Сырского, войска рф пытаются вытеснить украинские войска с их позиций в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной), чтобы создать условия для дальнейших атак на Лиманское направление.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте ситуация очень тяжелая. Враг продолжает атаковать город и его окрестности. Кроме Бахмута, враг наступал в Богдановке, Хромовом и Клещиевке. В самом Бахмуте враг продвинулся юго-западнее железнодорожной станции Бахмут-2 на западе города. Украинские военные осуществили локализованную контратаку к северо-западу от Бахмута. По мнению аналитиков, чтобы уменьшить давление на линию материально-технического обеспечения, проходящего через Хромово. Россияне заявляют, что она не удалась.

Карта боевых действий в Бахмуте

Враг на Авдеевском направлении наступал у Северного и Первомайского. На Марьинском под ударом сама Марьинка. По данным ISW, враг мог продвинуться к востоку в направлении Невельского – есть данные геолокации.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские военные корреспонденты продолжают утверждать, что украинских военных нет на восточном берегу Днепра в Херсонской области, они распространяют заявления российских военных. Одна и те, кто сообщает о захвате островов в дельте реки. По данным Генштаба, враг обстрелял более 40 населенных пунктов на юге.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал об обстреле Купянска в Харьковской области. Враг попал в музей, есть погибшие и раненые.