ВСУ могли продвинуться под Кременной, уничтожается логистика врага: актуальные карты боев

оккупанты начали возводить укрепления близ Северодонецка

За прошедшие сутки украинским военным удалось улучшить свои позиции на отдельных участках фронта на востоке страны. В частности, речь идет о Кременском направлении. Также, несмотря на регулярные обстрелы линии Купянск-Сватово-Кременная, за последние несколько суток здесь не фиксировалось продвижение врага вперед, что является весьма позитивными новостями.

Больше деталей рассказали аналитики Института изучения войны в свежем анализе карт военных действий в Украине. Добавим, что ВСУ продолжают успешно разрушать российскую логистику в тылу Луганской области. Продолжаются упорные бои и на Бахмутском направлении, также звуки взрывов не стихают под Авдеевкой и Донецком.

Восток Украины

Как уже упоминалось, некоторые подразделения ВСУ имеют успехи на южном направлении от Кременной. В частности, удалось отразить позиции под Верхнекаменским и Белогоровкой. Россияне потерпели неудачу, пытаясь продвинуться вблизи Невского и Макеевки. Также проблемы у захватчиков есть на Лиманском направлении. Вблизи Северодонецка и других крупных городов Луганской области русские войска начали строить оборонительные сооружения.

Карты боев на востоке Украины 25.04.2023

Также россияне начинают нести логистические потери. В частности, речь идет о пожаре на одной из нефтебаз (близ Ровеньок на Луганщине), которую оккупантам на днях пришлось тушить якобы после атаки украинского дрона. Сооружение пылало несколько часов, возгорание удалось локализовать только к утру.

Бахмут продолжает быть одной из самых горячих точек фронта. Россияне атаковали окрестности и отдельные районы города, но за несколько последних суток никаких успехов не имели. Вместо этого ВСУ смогли отразить несколько атак — вблизи Новомаркового, Григорьевки, Богдановки, Хромового и Ивановского. Украинские защитники продолжают бои, чтобы отбросить врага от важной дороги Хромово-Часов Яр.

Карта боев за Бахмут 25.04.2023

Продолжаются также бои на линии Авдеевка-Донецк. Украинским военным удалось отбиться от захватчиков вблизи Новокалинового, Степного, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского. Не исключено, что частичные успехи на этом отрезке фронта имели и россияне под Водяным, Красногоровкой и Новобахмутовкой.

На западе Донбасса наземных атак со стороны россиян за последние двое суток не наблюдалось. Но Угледар продолжает находиться под авиационными ударами врага, что не исключает подготовку армии РФ к вероятному новому наступлению на этом направлении.

Карта боев на Донбассе 25.04.2023

Юг Украины

Вчерашние ночные взрывы в Севастополе наделали немало шума среди россиян. Украинская сторона не подтверждает свою причастность, однако оккупанты утверждают, что именно дрон ВСУ атаковал базу Черноморского флота. Интересно, что захватчики убеждают: их силы ПВО успешно отразили все атаки (здесь данные разнятся — две или три), но есть фотофиксация, подтверждающая наличие серьезных взрывов и густого черного дыма на местах атаки.

Тем временем, украинцы продолжают давить артой российские подразделения на левобережной Херсонщине. По данным главы прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, ВСУ имеют на этом отрезке фронта определенные успехи, однако работы еще много. Специалисты Института изучения войны пока не считают, что украинским защитникам удалось полностью создать плацдарм через реку Днепр, но попытки продолжаются.

Карта боев на юге Украины 25.04.2023

В Запорожской области оккупанты продолжают укреплять свою оборону — возводят укрепления, проходят позиции на Новопавловском и Ореховском направлениях. Продолжаются регулярные обстрелы со стороны врага западнее Гуляйполя, достается также и населенным пунктам Херсонщины.

Карта боев в Запорожской области 25.04.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что США могут опасаться неудачи по поводу украинского контрнаступления. Детальнее об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Также мы писали о довольно дурацком обвинении, выдвинутом россиянами в Украину после взрывов в оккупированном Севастополе.