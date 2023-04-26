Как в Макеевском ПТУ: стало известно о еще одном массовом уничтожении оккупантов

Удар был аналогичным новогоднему подарку от ВСУ

Массированный новогодний удар ВСУ по расположению целой толпы российских оккупантов в Макеевке оказался лишь очередным. О еще одном подобном случае узнали в сети.

Об этом пишет пользователь Twitter под ником Necro Mancer.

В своем посте он ссылается на данные из российского паблика в соцсети "ВКонтакте". В нем сообщается о гибели одного из "мобиков" с Урала, который, как утверждается погиб в октябре 2022 года вместе с массой своих соотечественников, располагавшихся в Доме культуры села Червонопоповка, что в Луганской области.

Со слов россиян становится ясно, что удар по этой группе оккупантов был аналогичным тому, который производился по уже самарским оккупантам, располагавшимся в ПТУ Макеевки.

"В 2 часа ночи они подсветили лазерной наводкой угол Дома культуры и по нему был нанесен удар артиллерийским ракетным комплексом M142 HIMARS. Так как здание Дома культуры было панельным — после обстрела оно сложилось как карточный домик. Те, кто находились в больших помещениях погибли, большинство от кровопотери под завалами, удалось выжить в основном тем, кто находились в маленьких помещениях. После этого целые сутки шел массированный артобстрел, не дававший подойти к зданию для эвакуации раненых и погибших", — говорится в сообщении.

Исходя из всего вышесказанного Necro Mancer делает вывод, что массовое уничтожение российских оккупантов в Макеевке было далеко не первым таким случаем.

"Ну вот, похоже, и прояснилась судьба толпы уральских чмобиков, выпилившихся 24/10/22 в доме культуры села Червонопоповка Луганской обл. Самарские в макеевском ПТУ были далеко не первыми", — считает он.

Напомним, что в результате новогоднего удара ВСУ по Макеевке здание местного ПТУ просто исчезло, а вместе с ним исчезли и сотни российских мобилизованных. По данным СтратКома, речь может идти примерно о 400 погибших и 300 раненых. Россияне же тогда признали только 63 погибших.

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