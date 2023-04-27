Не уничтожили оккупанты, так ректор добивает: университету грозит смерть из-за увольнения почти всех преподавателей

Педагогический процесс и подготовка к важным экзаменам были остановлены

Донецкий национальный медицинский университет — уже дважды переселенец. Несмотря на войну, учебное заведение продолжало свое существование, а преподаватели — прилагали много усилийтого, чтобы давать достойные знания студентам и будущим врачам. С 2016 года Донецкий "мед" находится в Кропивницком.

Сейчас в стенах заведения происходит полный беспредел. Исполняющий обязанности ректора университета задним числом уволил почти всех преподавателей. Теперь вуз на грани прекращения существования, что ставит под угрозу обучение тысяч учащихся, будущих врачей.

Чтобы добиться справедливости, студенты обрывают телефоны Минздрава, но от них нет никакой реакции.

Что известно о ректоре?

Анатолий Степанович Анчев

Ранее в должности ректора был Петр Кондратенко. Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко уволил его с этой должности. Основанием стали досудебные расследования и скандалы, связанные с коррупцией.

С 2022 года приказом Минздрава исполняющим обязанности ректора стал Анатолий Степанович Анчев. Именно Петр Кондратенко незадолго до своего увольнения назначал его проректором по научно-педагогической работе и международным связям.

Как отмечают студенты, новый ректор сразу начал уничтожение университета в нарушение законодательства. Речь идет о Законах Украины "О высшем образовании", "О труде", "О здравоохранении".

Необоснованно расторг договоры с опытными специалистами

12 апреля Анчев издал приказ №105/1 "О приостановлении действия трудового договора". Согласно этому распоряжению, были приостановлены трудовые отношения с 26 преподавателями от 01.04.2023, то есть приказ был написан задним числом. Это значит, что преподаватели еще 12 дней вели пары без оплаты труда, что является серьезным нарушением трудовых отношений.

Основанием стало "пребывание преподавателей за границей". При этом ректор нарушает приказ университета, в котором предусмотрено, что кафедры могут работать дистанционно во время военного положения.

Еще позже Ачнев прекратил действие трудовых договоров с 59 внешними совместителями и 122 внутренними совместителями. Были уволены даже работники деканатов, что парализовало подготовку к ЕГКЭ КРОК 1 и КРОК 2 (государственные экзамены. — Ред.). Приказ тоже был подписан задним числом.

Именно поэтому педагогический процесс в очередной раз полностью обрушился. Университет не первый раз попадает в большие скандалы. А такие действия и.о. ректора могут привести к закрытию ДНМУ из-за недостаточного количества специалистов. Ведь среди уволенных были преподаватели, опытные профессионалы в своей области и имеющие многолетний стаж работы в стенах вуза.

Акция протеста студентов с требованием продолжить процесс образования. 2021 год.

В конце концов, Анчев не согласовал свои действия со студенческим советом ДНМУ, который является полноправным органом студенческой общественности, и имеет право на участие в принятии важных решений по управлению учебным заведением.

Студенческий парламент бьет тревогу

Как рассказал "Телеграфу" и.о. председателя Совета студенческого самоуправления ДНМУ Денис Андриевский, ректор думает только о своих интересах. С момента назначения Анчева на эту должность он с каждым месяцем вызывает все больше вопросов у преподавателей, студентов и сотрудников университета.

Университет находился в трех разных городах: Краматорске, Мариуполе и Кропивницком. После начала полномасштабного вторжения россии Краматорск и Мариуполь пришлось на время покинуть и перенести все факультеты в Кропивницкий. Здесь соискатели образования столкнулись с острой нехваткой корпусов, общежитий и материально-технической базы.

Анчев в начале своей ректорской каденции обещал наладить вопросы с помещениями для учебы. Ведь в том корпусе, который сейчас принадлежит вузу, зимой было 5 градусов тепла и сотрудникам приходилось долгие часы находиться в таких условиях.

"Как вы уже поняли, ни с корпусами, ни с общежитиями решено ничего не было, только обещания. Уже сейчас мы буквально боремся за выживание нашего университета. Преподаватели и учащиеся сплотились вокруг этой критической проблемы, не испугались выразить свой протест. Преподаватели продолжают вести пары, хотя делают это безоплатно. Студенты и их родители взяли ситуацию в свои руки, звонят во все возможные инстанции, которые могут повлиять на ситуацию, студенты обращаются к СМИ, чтобы придать общественный резонанс тому, что происходит у нас в университете", — рассказывает председатель студсовета Денис Андриевский.

Грубое нарушение норм закона

Чтобы разобраться в ситуации, "Телеграф" обратился к специалистам. Как рассказала юрист Юлия Лескова-Годлевская, поступки и.о. ректора, действительно, вызывают вопросы.

Согласно законодательству, в условиях военного положения преподавателям, которые на какой-то период были вынуждены сменить место жительства или по другим причинам не имеют возможности присутствовать на рабочем месте, гарантируется:

• организация образовательного процесса в дистанционной форме или в любой другой форме, наиболее безопасной для его участников;

• сохранение места работы, среднего заработка, осуществление выплаты стипендии и других выплат, предусмотренных законом;

• место жительства (пансион, общежитие и т.п.) и обеспечение питанием (при необходимости).

"Учреждение должно обеспечить такие государственные гарантии. В данной ситуации с увольнением преподавателей отсутствуют основания, предусмотренные КЗоТ. Это грубое нарушение норм закона. Даже невозможность выполнения работником дистанционной работы в связи с отсутствием соответствующих коммуникаций в условиях военных действий не может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины", – утверждает юрист.

*Сайт "Телеграф" будет следить за развитием ситуации с вузом и надеется получить ответ Анатолия Анчева о причинах, побудивших его к именно таким шагам по фактической ликвидации ДНМУ.