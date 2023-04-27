Не знищили окупанти, то ректор добиває: університету загрожує смерть через звільнення майже всіх викладачів

Педагогічний процес та підготовку до важливих іспитів було зупинено

Донецький національний медичний університет — вже двічі переселенець. Попри війну, навчальний заклад продовжував своє існування, а викладачі докладали чималих зусиль, щоб давати гідну освіту студентам та майбутнім лікарям. Від 2016 року Донецький "мед" знаходиться у Кропивницьку.

Зараз у стінах закладу відбувається повне свавілля. Виконувач обовʼязків ректора університету заднім числом звільнив майже всіх викладачів. Тепер виш — на межі припинення існування, що ставить під загрозу навчання тисяч учнів, майбутніх лікарів.

Аби добитися справедливості, студенти обривають телефони МОЗу, але від них жодної реакції.

Що відомо про ректора?

Анатолій Степанович Анчев

Раніше на посаді ректора був Петро Кондратенко. Однак міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко звільнив його з цієї посади. Підставою стали досудові розслідування та скандали, пов’язані з корупцією.

Від 2022 року наказом МОЗ виконувачем обов'язків ректора став Анатолій Степанович Анчев. Саме Петро Кондратенко незадовго до свого звільнення призначав його проректором із науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків.

Як зазначають студенти, новий ректор одразу почав знищення університету, порушуючи законодавство. Йдеться про Закони "Про вищу освіту", "Про працю", "Про охорону здоров'я".

Безпідставно розірвав договори з досвідченими фахівцями

12 квітня Анчев видав наказ № 105/1 "Про призупинення дії трудового договору". Згідно з цим розпорядженням, було призупинено трудові відносини з 26 викладачами від 01.04.2023, тобто наказ був написаний заднім числом. Це означає, що викладачі ще 12 днів вели пари без оплати праці, що є дуже серйозним порушенням трудових відносин.

Підставою стало "перебування викладачів за кордоном". При цьому ректор порушує чинний наказ університету, в якому передбачено, що кафедри можуть працювати дистанційно під час воєнного стану.

Ще пізніше Анчев припинив дію трудових договорів із 59 зовнішніми сумісниками та 122 внутрішніми сумісниками. Були звільнені навіть працівники деканатів, що паралізувало підготовку до ЄДКІ КРОК 1 та КРОК 2 (державні іспити. — Ред.). Наказ теж був підписаний заднім числом.

Саме тому педагогічний процес черговий раз повністю обвалився. Університет не перший раз потрапляє у великі скандали. А такі дії в.о. ректора зрештою можуть призвести до закриття ДНМУ через недостатню кількість спеціалістів. Адже серед звільнених були викладачі, які є досвідченими фахівцями у своїй галузі та мають багаторічний стаж роботи у стінах вишу.

Акція протесту студентів з вимогою продовжувати освітній процес. 2021 рік.

Зрештою Анчев не узгодив свої дії зі студентською радою ДНМУ, яка є повноправним органом студентської громадськості і має право на участь в ухваленні важливих рішень щодо управління навчальним закладом.

Студентський парламент б’є на сполох

Як розповів "Телеграфу" в.о. голови Ради студентського самоврядування ДНМУ Денис Андрієвський, ректор думає лише за свої інтереси. З моменту призначення Анчева на цю посаду, він з кожним місяцем викликає дедалі більше запитань у викладачів, студентів та співробітників університету.

Університет знаходився в трьох різних містах: Краматорську, Маріуполі та Кропивницькому. Після початку повномасштабного вторгнення рф Краматорськ та Маріуполь довелося на якийсь час покинути й перенести всі факультети до Кропивницького. Але тут здобувачі освіти зіткнулися з гострою нестачею корпусів, гуртожитків та матеріально-технічної бази.

Анчев на початку своєї ректорської каденції обіцяв налагодити питання з приміщеннями для навчання. Адже в тому корпусі, який зараз належить вишу, взимку було 5 градусів тепла, тож співробітникам доводилося довгі години перебувати в таких умовах.

"Як ви вже зрозуміли, ні з корпусами, ні з гуртожитками вирішено нічого не було, лише обіцянки. Вже зараз ми буквально боремося за виживання нашого університету. Викладачі та учні згуртувались навколо цієї критичної проблеми, не злякались висловити свій протест. Викладачі продовжують вести пари, попри те, що роблять це безплатно. У багатьох забрали частину ставки або повністю забрали можливість вести пари. Студенти та їхні батьки взяли ситуацію у свої руки, телефонують у всі можливі інстанції, які можуть вплинути на цю ситуацію, студенти звертаються до ЗМІ, щоб надати суспільного резонансу тому, що відбувається у нас в університеті", — розповідає голова студради Денис Андрієвський.

Грубе порушення норм закону

Щоб розібратися у ситуації, "Телеграф" звернувся до фахівців. Як повідомила юристка Юлія Лескова-Годлевська, вчинки виконувача обов'язки ректора, дійсно, викликають запитання.

Згідно із законодавством, в умовах воєнного стану викладачам, котрі на якийсь період були змушені змінити місце проживання або за інших причин не мають можливості бути на робочому місці, гарантується:

• організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;

• збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;

• місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

"Заклад освіти мав забезпечити такі державні гарантії. У ситуації зі звільненням викладачів відсутні підстави, що передбачені КЗпП. Це є грубим порушенням норм закону. Навіть неможливість виконання працівником дистанційної роботи у зв’язку з відсутністю відповідних комунікацій в умовах воєнних дій не можуть розглядатися як порушення трудової дисципліни", – стверджує правниця.

*Сайт "Телеграф" буде стежити за розвитком ситуації з вишем і сподівається отримати відповідь Анатолія Анчева про причини, які спонукали його до саме таких кроків, які ведуть до фактичного знищення ДНМУ.