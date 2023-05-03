"Возмездие будет": ГУР ответило ФСБ на "задержание агентов" в Крыму

В украинской разведке даже не хотят комментировать подобные выпады со стороны рф

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали заявления ФСБ о якобы задержании в Крыму членов украинской агентурной группы информационно-психологической операцией.

Такое заявление сегодня, 3 мая, "Суспільному" сделал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

По его словам, в ГУР не намерены комментировать подобные выпады со стороны рф. В то же время он подчеркнул, что факт того, что российский режим боится украинских спецслужб, является очевидным.

"И правильно делает, потому что возмездие за все военные преступления обязательно будет. Самый безопасный путь для них – добровольно сдаться в руки украинскому правосудию", – сказал он.

Отметим, что ранее российская ФСБ сделала громкое заявление о задержании в Крыму агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. ГУР обвинили в подготовке покушения на "руководителя" Крыма сергея аксенова, "мэра" Ялты янину павленко и "спикера парламента" владимира константинова. Кроме того, агенты якобы планировали серию терактов на полуострове. По данным российского пропагандистского агентства "РИА-Новости", речь шла о гражданах рф и Украины Викторе Подвальном, Александре Литвиненко, Сергее Кривошеине, Константине Евмененко, Игоре Зорине и Сергее Войнаровском. Однако всю эту информацию в ГУР МО назвали фейком и ИПСО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 мая беспилотники атаковали кремлёвскую резиденцию президента рф владимира путина. позже в кремле заявили, что это якобы было покушение на российского диктатора.