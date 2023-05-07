"Вы увидите много паники": в Минобороны сулят россии "военную катастрофу"

Миру увидит "военную катастрофу" россии очень скоро

Неотвратимое контрнаступление ВСУ приведет к тому, что среди россиян возникнет волна паники, так как они все еще не поняли, что пропаганда показывает им ложную картинку.

Такое мнение высказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью The Independent.

"Когда это произойдет, россия будет в панике, вы увидите много паники", — сказал он.

По его словам, россияне пока еще не осознали, что их пропаганда дает им ложное представление о том, что происходит на фронте. При этом Гаврилов подчеркнул, что война будет выиграна на земле, а не в интернете или на телевидении.

"Я не удивлюсь, если в какой-то день, может быть, в этом месяце или в следующем, мы увидим что-то, что способствует немедленному краху российской стратегии, армии или экономики", — отметил заместитель министра.

Он отметил, что пример Бахмута показывает, что российские войска уже вовсе "не того качества", которое у них было в начале вторжения, а потому в конце войны для оккупационной армии наступит "военная катастрофа". Гаврилов также не сомневается, что мир ее скоро увидит.

Замминистра добавил, что Украина делает все возможное для скорейшей победы и выразил надежду, что она наступит уже в 2023 году.

Как сообщалось ранее, президент Чехии Петр Павел посоветовал Украине не торопиться с контрнаступлением, поскольку у ВСУ нет элемента неожиданности, а потому повторения Харьковской и Херсонской операций не будет.