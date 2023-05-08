СБУ объявила о подозрении российскому актеру машкову: "наработал" против Украины на три статьи

Актер систематически выступает в поддержку российской армии и ее действий против Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении российскому актеру-пропагандисту владимиру машкову, публично призывающему к уничтожению Украины. К слову, дочь ценителя кремлевского режима Мария, позицию отца не поддерживает и мечтает отправить диктатора владимира путина под трибунал.

О том, что ведомству удалось собрать доказательную базу на российского актера владимира машкова, который с начала российского вторжения в Украину оправдывает действия агрессора, пресс-центр СБУ сообщил в понедельник, 8 мая.

Так, фигурант дела, входящий в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства россии, на систематической основе поддерживает оккупантов во время массовых мероприятий в рф.

Кроме того, в своих соцсетях, общая аудитория которых более 200 тысяч подписчиков, пропагандист регулярно героизирует военные преступления армии россии, а в своих многочисленных выступлениях на российских телеканалах призывает к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины к составу рф.

Более того, машков незаконно посещал аннексированный россией Крым и восточные регионы Украины и принимал там участие оккупированных Крыма и восточных районов Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку так называемой "спецоперации" рф.

"Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его взрывной деятельности в пользу кремля", — говорится в сообщении.

Так, согласно собранным доказательствам машкову сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

▪️ часть 2-я статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ часть 1-я и часть 3-я статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

▪️ часть 1 и часть 2 статьи 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Также отмечается, что в настоящее время владимир машков находится на территории страны-агрессора. СБУ проводят ряд комплексных мер по привлечению фигуранта к ответственности за преступления против Украины.

Ранее "телеграф" сообщал, как СБУ сообщила о подозрении экс-разведчику Роману Червинскому, действия которого привели к жертвам и уничтожению техники после обстрела аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.